Hoy, 12 de febrero de 2026, se prevén intervalos nubosos en el Prepirineo y cielos mayormente despejados en el resto de la provincia. Las temperaturas descenderán, con heladas débiles en algunas zonas montañosas y un viento moderado que podría alcanzar rachas fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de febrero

Barcelona: cielo nublado y viento fuerte por la mañana

El cielo se despereza lento sobre Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría llegar a ser un poco más cálida. A primera hora, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 90 km/h, lo que podría hacer que el paseo matutino sea un poco más emocionante.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 18:21. La humedad, que se mantendrá en niveles moderados, permitirá disfrutar de un ambiente fresco y ligero. Así, la noche caerá sin sorpresas, dejando un cielo despejado y una temperatura que invitará a disfrutar de las terrazas y el aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y viento fuerte

Las primeras luces del día en L’ Hospitalet de Llobregat traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad. El cielo, cubierto por un manto gris, presagia un día agitado, donde el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente de expectación entre los viandantes.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 14 y 19 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a las ráfagas de viento que alcanzarán hasta 90 km/h. La mañana se presentará tranquila, pero por la tarde, el viento fuerte y la humedad, que podría llegar al 55%, podrían hacer que el día se sienta más pesado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad marcará el ritmo de la jornada.

Cielo despejado y viento fuerte en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:50. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 16°C por la mañana, con una sensación térmica que alcanzará los 19°C. A medida que avance la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 95 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo habitual.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y las temperaturas máximas llegarán a los 19°C, ofreciendo un respiro agradable antes de que el sol se ponga a las 18:20. La humedad se mantendrá en niveles moderados, entre el 35% y el 60%, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para disfrutar al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 18 grados. La brisa será ligera, con vientos que alcanzarán los 45 km/h, aunque no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovecha para salir y respirar aire fresco, ya que las condiciones son perfectas para disfrutar de un buen rato en la ciudad.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET