Tudanca continuará como portavoz del PSOE en las cortes de Castilla y León: «Creo en este partido»

El nuevo líder del PSOE en la región ha reconocido que con esta decisión Tudanca «vuelve» a demostrar su «generosidad y responsabilidad» y ha asegurado que por el momento no se han marcado un plazo para mantener esta situación de bicefalia. «No podemos despreciar todo el trabajo que desarrolla y todo el conocimiento que tiene», ha señalado, tras lo que ha abogado por darse tiempo para avanzar en la coordinación.

«No nos vamos a poner fechas, así lo hemos acordado también y así os lo traslado y la decisión última y final será suya», ha aseverado Martínez, quien ha reseñado: «Haremos los cambios que haya que hacer cuando se tengan que hacer, ahora hay que tener claro el proyecto común, no es la cuestión de cómo, de qué forma repartimos los jugadores ahora, sino tener claro el proyecto común en el que nos va a empujar».

Así, ha insistido en que el proyecto será lo primero para, posteriormente, repartir los cargos. «Luego ya repartiremos, los delanteros, los defensas y quién tiene que jugar en cada puesto, pero no es algo que ahora mismo me preocupe lo más mínimo», ha avanzado.

Renuncia de Tudanca

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, confirmó su renuncia a concurrir a las primarias de la formación socialista en la región. Así lo anunció el dirigente político en una rueda de prensa celebrada el pasado 7 de enero donde dijo que su decisión contribuye a que «la unión del partido permanezca, se fortalezca y nos permita dar las batallas electorales y sociales por la gente de esta tierra que necesita».

«Dije entonces y mantengo ahora que nada ni nadie me va a apartar de la senda de unir al partido. Hace diez años el partido estaba roto. Poco había hecho yo, o nada, para contribuir a esa desunión. Tampoco lo he hecho ahora para contribuir a la que existe. Pero tanto entonces como ahora me sentí en la responsabilidad de contribuir a que se uniera», dijo el ya ex secretario autonómico del PSOE.

Durante su intervención, Tudanca quiso dejar claro que renuncia a presentarse a las primarias del partido por razones personales y porque, en su opinión, el rumbo del partido en la comunidad necesita un cambio. «Nadie me obliga hoy a irme, es una decisión personal», aseguró.