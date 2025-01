Tudanca confirma su renuncia en Castilla y León: «Contribuyo a que la unión del partido permanezca»

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha confirmado su renuncia a concurrir a las primarias de la formación socialista en la región. Así lo ha anunciado el dirigente político en una rueda de prensa celebrada este martes donde ha dicho que su decisión contribuye a que «la unión del partido permanezca, se fortalezca y nos permita dar las batallas electorales y sociales por la gente de esta tierra que necesita».

«Dije entonces y mantengo ahora que nada ni nadie me va a apartar de la senda de unir al partido. Hace diez años el partido estaba roto. Poco había hecho yo, o nada, para contribuir a esa desunión. Tampoco lo he hecho ahora para contribuir a la que existe. Pero tanto entonces como ahora me sentí en la responsabilidad de contribuir a que se uniera», ha dicho el todavía secretario general del PSOE en la comunidad autónoma.

Durante su intervención, Tudanca ha querido dejar claro que renuncia a presentarse a las primarias del partido por razones personales y porque, en su opinión, el rumbo del partido en la comunidad necesita un cambio. «Nadie me obliga hoy a irme, es una decisión personal», ha asegurado.

En este sentido, también ha dicho que siempre ha creído que sus adversarios «están fuera del Partido Socialista, nunca dentro». «Repasando las declaraciones que dije en mi candidatura hace diez años puedo repetir cada una de ellas. Mis adversarios están fuera del PSO, hoy también. También dije que mi único afán era construir una alternativa de Gobierno y lo hemos hecho», ha señalado.

Tudanca ha asegurado sentirse respaldado en esta decisión y ha dicho que tiene la convicción de que su paso atrás es «lo mejor para el PSOE de Castilla y León», con el fin de que esté «más unido», se «renueve» y «haya un cambio» de gobierno en la comunidad.

«Ha llegado el momento de que llegue otro que haga más y que consiga lo que ha sido mi aspiración desde que milito en el partido socialista de Castilla y León, y es lograr que por fin haya un gobierno socialista en esta tierra que nos necesita más que el comer. Esta tierra necesita un cambio con un gobierno del partido socialista», ha dicho.

El secretario general del PSOE en la región ha eludido hablar, durante su declaración, de la posible candidatura del alcalde de Soria, Carlos Martínez, a quien ha asegurado que si da el paso le apoyará «con todas sus fuerzas», y ha defendido que el partido sigue en manos de sus militantes, al tiempo que ha recordado que en el proceso congresual cualquiera de ellos puede presentar su candidatura.