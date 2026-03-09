Previsión AEMET: Castilla y León con cielos cubiertos y lluvias en aumento, heladas en montañas

Hoy, 9 de marzo de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta inestable, con intervalos nubosos que evolucionarán hacia un cielo más cubierto y precipitaciones que comenzarán en el oeste y se extenderán al resto de la región. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el este, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios en esa zona, pero descenderán notablemente en el oeste. Además, se prevén heladas débiles en áreas montañosas y brumas en algunas localidades.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 9 de marzo

Lluvias persistentes y ambiente frío durante el día en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las nubes, cargadas de humedad, se asoman con un gris profundo, mientras el viento sopla suavemente del sur a unos 10 km/h, creando una atmósfera pesada que nos recuerda que el invierno aún no se ha despedido. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 7 grados y aunque la sensación térmica puede llegar a ser más fresca, el abrigo será un buen aliado.

Ya por la tarde, el panorama no cambiará mucho, ya que la lluvia persistirá, aunque con un leve respiro en la intensidad. La luz del día, que se extenderá hasta las 19:21, nos ofrecerá un breve consuelo entre las gotas. A medida que el sol se oculta, la temperatura descenderá y la sensación de frío se hará más evidente. Así que, si planeas salir, no olvides tu paraguas y abrigo, porque el tiempo en León hoy nos invita a disfrutar de la calidez del hogar.

Zamora: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 5 grados, mientras el viento sopla del sur a 10 km/h, creando una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían caer en cualquier momento, acompañadas de un cielo cubierto que no da tregua.

La tarde promete ser aún más intensa, con la misma probabilidad de lluvias y un descenso térmico que podría llevar la sensación a solo 3 grados. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, lo que sumará un toque de agitación al ambiente. Con una humedad que puede llegar al 95%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo no dará respiro a quienes se aventuren fuera.

En la ciudad de Salamanca, ambiente gris y lluvioso hoy

El día amanece en Salamanca con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre 1°C y 5°C, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 6°C. A medida que avance la jornada, el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 9°C, pero el ambiente seguirá siendo fresco y húmedo. Con el sol saliendo a las 07:44 y poniéndose a las 19:22, Salamanca disfrutará de unas 11 horas y 38 minutos de luz, aunque la lluvia podría hacer que el día se sienta más gris y sombrío.

Valladolid: cielos nublados y lluvias suaves

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 2 y 10 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, acompañadas de un viento suave que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Un día como este invita a disfrutar de un paseo bajo la sombrilla de nubes, perfecto para realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el tiempo para una caminata o una visita a un café cercano puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielos cubiertos y lluvias intensas por la tarde en Burgos

La jornada en Burgos comienza con cielos cubiertos y una sensación de frío, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, pero la probabilidad de lluvia es baja. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente por la tarde, cuando las lluvias se intensificarán, alcanzando su punto máximo en la noche. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la temperatura descenderá a 2 grados y el viento puede hacer que se sienta aún más frío.

Palencia: cielo cubierto y chubascos persistentes

Las primeras horas traen un cielo cubierto y fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia el mediodía, elevando la probabilidad de lluvia al 55%. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 9 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento del sur, que soplará a 10 km/h.

Con la llegada de la tarde-noche, la situación se tornará más complicada, ya que se anticipan precipitaciones continuas y una probabilidad de lluvia del 100%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la temperatura mínima caerá a 3 grados y la sensación térmica podría descender hasta 1 grado.

Cielos nublados y lluvia esperada en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 2 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente muy húmedo y temperaturas que no superarán los 6 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento también soplará con cierta intensidad.

Segovia: nubes y chubascos a la vista

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 3 grados y un cielo despejado que dará paso a nubes más densas a medida que avance la mañana. A partir del mediodía, se prevén chubascos intermitentes que se intensificarán en la tarde, donde la temperatura alcanzará un máximo de 10 grados, mientras el viento del sur soplará a 15 km/h.

Con la llegada de la tarde, se anticipan precipitaciones más constantes, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. La sensación térmica podría descender, haciendo que la tarde se sienta más fría, con una humedad que alcanzará el 85%. La puesta del sol a las 19:16 marcará el final de un día marcado por la inestabilidad climática.

Cielo despejado y lluvia nocturna en Soria

La jornada en Soria comienza con un amanecer fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en -1°C y la sensación térmica puede llegar a ser aún más baja. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille hasta su ocaso a las 19:09, brindando unas buenas horas de luz. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio notable, con un aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia que se intensificará, especialmente hacia la noche.

A medida que el día avanza, la temperatura máxima alcanzará los 11°C, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más fresca. El viento soplará del suroeste a una velocidad moderada, lo que podría acentuar la sensación de frío. Con un 80% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. En resumen, será un día variable, comenzando con un cielo despejado y culminando en un ambiente más gris y húmedo.

