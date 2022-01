Pablo Iglesias se lanza una vez más contra los periodistas. El ex líder de Podemos ha cargado este sábado contra el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, por difundir noticias que no son de su agrado y que él considera «bulos y mentiras». El periodista navarro ha sido nombrado media decena de veces en los 70 minutos que ha durado el acto. En un mitin en Valladolid el ex vicepresidente segundo del Gobierno ha ordenado a sus compañeros de partido que centren la campaña electoral de Castilla y León en «decir la verdad» frente a una derecha que «es difícil que digan una».

En la misma línea, la número dos de la candidatura de Unidas Podemos en las elecciones castellano leonesas ha puesto en la diana a Inda y a sus seguidores. La obsesión de Iglesias con este comunicador también se extiende entre las filas de su organización política. María Sánchez ha señalado que el enemigo a derrotar el 13 de febrero son «los aprendices de Inda en Castilla y León». «El voto de las que estamos aquí vale lo mismo que el de Alfonso Fernández Mañueco o el de cualquiera de los aprendices de Inda que tenemos en esta tierra, el 13-F no es elegir entre ‘ganadería o comunismo’, como nos quieren hacer ver, es entre ‘democracia o bulocracia’».

Por su parte, Iglesias ha empezado diciendo que todo lo que iba a decir en su intervención iba a ser «verificable» con datos objetivos. No obstante, a los pocos minutos ha señalado que la derecha no dice ni una sola verdad.

A continuación, el hoy presidente de la fundación de Podemos ha cargado contra Inda y contra las cadenas de televisión que le invitan a sus programas. Iglesias ha insistido en la teoría de que los responsables de esos debates donde se sienta el director de este periódico son como «el conductor que lleva a un narcotraficante en su coche». «Igual ellos no son narcotraficantes, pero sí son cómplices del narco», ha opinado.

Iglesias precisamente ha marcado la línea de Podemos a seguir en la campaña. «A lo mejor resulta que hay más gente que va a las urnas el 13-F a apoyar a los que dicen la verdad. Dirán ‘no estoy de acuerdo en todo con estos, puedo tener otros valores, pero estoy harto de que me tomen el pelo, estoy harto de que se rían de mi…’. Como Pablo Casado, que se va a ver vacas en libertad para defender las macrogranjas. Que vaya a una macrogranja a decir ‘este es mi modelo’. Que no vaya donde el ganadero llama a las vacas por su nombre, que es lo que defiende Alberto Garzón», ha afirmado.

«No se puede engañar a todo el mundo. Ayer en Twitter leí que una periodista por la que tengo inmenso cariño como es Elisa Beni dijo que Inda es un periodista como cualquier otro y que no hay que hacer señalamientos. Vi que mucha gente le dijo a Elisa, ‘estamos de acuerdo en casi todo, pero esto no se puede decir’», ha relatado Pablo Iglesias ante el público vallisoletano.

Mitin de Podemos en Valladolid este sábado. (Foto: EP)

«Mucha gente, también de medios de comunicación, me dicen que esto es irrespirable. Es difícil que la derecha diga una verdad que sea verificable. Mucha gente ya ha escrito que estas elecciones ya están decididas, que aquí todo el mundo es de derechas, pero igual se encuentran con una sorpresa. Lo dicen los mismos que daban por hecho que Garzón sería destituido. Pero es que la gente está harta de que le mientan y a lo mejor por conciencia votan a Pablo Fernández al que le pueden acusar de muchas cosas pero no de mentir», ha aventurado. Así, ha lamentado que Pedro Sánchez y el PSOE tengan «complejos de ser de izquierdas».

«Decir que un chuletón al punto es imbatible no es defender la libertad. Lo dicen Emiliano García Page o Javier Lambán que creen que tienen más opciones sin van de conservadores, se avergüenzan de ser de izquierdas, por eso dicen que la OTAN es maravillosa», ha agregado.

«¿Qué ganamos los europeos si la OTAN se extiende hacia Ucrania? No es cuestión de ser pro rusos, ni pro EEUU, es ser pro paz. Los progresistas y muchos conservadores lo que quieren es paz, no que vayan soldados a morir a Bulgaria», ha simplificado Pablo Iglesias sobre la crisis internacional abierta.

Precisamente la nota dominante del evento preelectoral de este sábado ha sido el del derrotismo. Los tres intervinientes han dejado entrever que Mañueco es el favorito y que Vox es la expectativa. Dan por hecho que un buen resultado de Podemos sería milagroso. El ánimo del público también ha sido el de pesadumbre y sólo se han arrancado a aplaudir un par de veces y con poco entusiasmo. «Los que piensan que la historia está escrita a lo mejor se encuentran con una sorpresa. Yo me crié en Soria y defender lo público es decir la verdad», ha finalizado su discurso Pablo Iglesias.