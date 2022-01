El ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reaparecido en un programa de radio para volver a insultar al director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Así, el ex secretario general de Podemos ha vuelto a arremeter contra el periodista al compararle con un «narcotraficante».

«El problema de Inda no es Inda, el problema es que le protejan algunos periodistas», señaló Iglesias para, a continuación, hacer gala de su intelecto y asegurar que «si esos periodistas protegen a Inda, es como si tú llevas a un narcotraficante en tu coche; quizá tú no seas el narco, pero a lo mejor estás ayudando a que el narco distribuya su mierda».

Tras atacar a Eduardo Inda, el podemita Pablo Iglesias olvidó lo que argumentaba como vicepresidente y continuó, en este caso, cargando contra algunos periodistas, al señalar, bajo la comparativa del narco, que «si tú llevas a tu televisión a mentirosos profesionales y además dices que son periodistas, el problema eres tú, aunque digas que eres de izquierdas, progresista o que reivindicas la palabra periodismo… Y que digas que eres buen periodista si dejas paso a Eduardo Inda», destacó en su triste y cutre discurso en el programa Hora Veintipico de la Cadena Ser de Héctor de Miguel, conocido artísticamente como Quequé.

El ex vicepresidente adujo que «cuando saliera la entrevista» le iban «a apuntar y disparar» (e hizo un gesto de disparar un arma) pero que ya, «como no tengo ningún poder ni estoy en ningún Gobierno puedo decir lo que me dé la gana».

Pero es que el fanfarrón de Pablo Iglesias acabó asegurando que le decía la gente que no podía «decir tantas verdades, te vas a quemar demasiado pronto… Y, ahora que estoy fuera de la política no me voy a callar nada», señaló con el mismo nivel intimidatorio de siempre.