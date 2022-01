Pablo Iglesias admitió que ya no sumaba en Podemos. Sin embargo, vuelve a la primera fila para apoyar al candidato morado en las próximas elecciones del 13 de febrero en Castilla y León. Va a participar en un mitin en Valladolid para hablar de uno de sus temas favoritos: los medios de comunicación.

El ex vicepresidente segundo del Gobierno participará en la precampaña electoral junto a los candidatos de Unidas Podemos Pablo Fernández y María Sánchez (Izquierda Unida). El cabeza de cartel en esta cita con las urnas es precisamente otro veterano en la formación. Es la tercera vez que se presenta a los comicios regionales y busca no volver a bajar sus resultados. Como publicó OKDIARIO, cobra 98.411 euros públicos al año a pesar de que prometió «no vivir de la política» cuando entró en ella en 2014. Este dirigente morado, que también ejerce de portavoz nacional de la formación, lleva seis años en las Cortes de Castilla y León cobrando, según la web de este parlamento, 73.211 euros anuales como retribución base y otros 1.800 euros más al mes como indemnización para gastos.

La mesa redonda en la que tomará parte Iglesias tendrá por título Bulo: la mentira como estrategia de las derechas. Acudirá en calidad de presidente de la fundación de Podemos, el Instituto República y Democracia. Cabe recordar también que cobra de una universidad catalana para precisamente hacer estudios sobre el trabajo de los periodistas.

La última incursión de Pablo Iglesias en una campaña electoral fue el 4 de mayo de 2021. Arrasó Isabel Díaz Ayuso (PP) y, con el apoyo externo de Vox en la investidura, logró gobernar con comodidad. Justo lo contrario que quería el ex líder de Podemos. El partido morado quedó quinta fuerza en la Asamblea de Madrid por detrás de Vox. Cosechó 263.871 votos (el 7,24 % del total) y 10 escaños, sólo tres más de los que consiguió una entonces desconocida Isa Serra dos años antes. La noche electoral el ex vicepresidente dimitió de todos sus cargos ante tal panorama y no llegó a recoger su acta de diputado de la oposición.

Ahora, vuelve a las andadas. Coincidiendo que será la primera vez que Podemos e IU concurrirán juntos en Castilla y León, el ex dirigente del partido vuelve a un mitin. También se suman Alianza Verde, el partido ecologista del espacio morado, y representantes de la sociedad civil. No obstante, Yolanda Díaz, la gran esperanza de los morados, ha descartado que sea la primera vez que su nuevo proyecto político se examine ante la sociedad. La también ministra de Trabajo quiere cocinar a fuego lento su nueva plataforma y no quiere saber nada de Podemos y sus siglas que considera quemadas.

En todo caso, según fuentes de la dirección de Podemos, va a haber «implicación de todos los actores del espacio político confederal» para esta campaña y, en consecuencia, el acto de Iglesias se enmarca en ese apoyo con un evento en formato de diálogo y «dejando el protagonismo político a los nuevos actores y a la coordinadora del espacio». No obstante, el sábado Iglesias acaparará todos los focos en la Cúpula del Milenio, el espacio multifuncional de Valladolid elegido para el acto.

De momento, Unidas Podemos trabaja para cerrar la participación de los ministros y cargos destacados de la organización morada en los actos electorales en Castilla y León: Para ello, se está revisando y cerrando las respectivas agendas dado que la estrategia es «volcarse en estos comicios».