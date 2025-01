Inmigrantes varones y extracomunitarios: así son el 64% de los extranjeros afiliados en Castilla y León

La comunidad autónoma de Castilla y León ha registrado un considerable aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social procedentes de personas extranjeras durante los últimos meses. Según datos arrojados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra media de afiliados extranjeros en Castilla y León se situó, en el mes de diciembre de 2024, en 88.148, lo que supone un aumento con respecto al mismo mes del año anterior del 14 por ciento (10.946 más en términos absolutos), por encima del incremento del resto del país (7,95 por ciento). Cabe decir que de los 88.148 afiliados, 48.834 fueron hombres frente a 39.314 mujeres. Además 57.103 son inmigrantes extracomunitarios frente a 31.045 que pertenecen a países de la UE, esto significa que la población de fuera de la Unión Europea en la región alcanza el 64% de las afiliaciones a la Seguridad Social.

Los datos de afiliados extranjeros han aumentado también en varias provincias de la comunidad autónoma. Así en Valladolid ha habido 19.400 afiliados (un 17,98 por ciento más que hace un año), en Burgos 17.500 (11,33 por ciento), en León 11.605 (16,65 por ciento), en Salamanca 8.528 (13,42 por ciento), en Soria 5.783 (8,65 por ciento), en Palencia 5.386 (16,90 por ciento), en Ávila 5.151 (14,03 por ciento), en Zamora 4.084 (20,18 por ciento) y en Segovia 10.713 (10,10 por ciento).

En comparación con el mes anterior las afiliaciones han subido en cuatro provincias lideradas por Valladolid, con un 2,37 por ciento (450 nuevos afiliados), seguida de León (0,47 por ciento y 54 nuevos afiliados), Ávila (0,25 por ciento y 13 nuevos cotizantes) y Zamora (0,19 por ciento y ocho afiliados más).

Por su parte, el mayor descenso se ha registrado en Segovia, donde ha caído un 6,89 por ciento (-793 afiliados), seguida de Soria (-3,75 por ciento y 226 afiliados menos); Palencia (-0,71 por ciento y -38); Burgos (-0,10 por ciento y 17 menos) y Salamanca (-0,03 por ciento y tres afiliados menos).

Llegada de ilegales y la España vaciada

El procurador de Vox en las cortes de Castilla y León, Miguel Suárez Arca, recordó el pasado mes de marzo, durante una intervención en la cámara regional, que la inmigración ilegal no va a sostener el sistema del bienestar ni tampoco arreglar el problema de la España vaciada. Todo lo contrario. Según dijo, puede condenar a los barrios a convertirse en zonas no go como Saint Denis o Molenbeeck.

Suárez Arca, aportó una retahíla de datos con el objetivo de desmontar los distintos argumentos que abandera la izquierda política para defender la entrada masiva de inmigrantes ilegales. Así, el procurador de Vox explicó que la población inmigrante en España ha pasado del 2% en 1990 al 13,5% en 2023 pero que la mayoría de ellos viven en grandes ciudades, donde existen más oportunidades, en vez de habitar zonas rurales.

«En los municipios menos poblados viven el 3% de los inmigrantes frente al 9% de los españoles. La mitad de los inmigrantes que viven en España se encuentran por debajo del umbral del riesgo de la pobreza lo que les hace, por razones obvias, los principales beneficiarios de las ayudas. Además las tasas de desempleo de los inmigrantes son siempre mayores que las de los españoles. Según los últimos datos, el 11,76 para los españoles y el 17,43 para los extranjeros. No sé que quieren que les diga pero la inmigración no tiene pinta de que vaya a arreglar lo de la España vaciada. Ni paliar los problemas de nuestro mercado laboral. Ni arreglar lo de las pensiones», remarcó.