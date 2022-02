El PSOE quiere evitar que la amenaza de Luis Tudanca de dimitir se cumpla. El secretario general del partido de Castilla y León confesó tras conocer su derrota en las urnas frente a Alfonso Fernández Mañueco: «Me he vaciado, otros vendrán que lo harán mejor». Unas palabras que sonaban a despedida tras siete años en el cargo y tres elecciones en las que no ha logrado tocar poder. Fuentes de Ferraz, encuadraban este lunes las palabras del dirigente en «un reflejo de su honestidad y el bajón del momento, como es natural». La dirección federal le ha pedido que reconsidere su posición y que no abandone ahora.

Luis Tudanca, uno de los barones más sanchistas desde el principio, se desnudó ante los medios de comunicación en una comparecencia breve y en la que dejó caer algunas lágrimas. Sus palabras fueron recogidas con sorpresa por las direcciones federal y regional del partido, que no tenían conocimiento de que iba a entonar un discurso de salida. El secretario general del PSOE en Castilla y León, que ganó el Gordo de la Lotería de Navidad el pasado mes de diciembre, considera que ha llegado el momento de impulsar el relevo al frente de los socialistas castellanoleoneses. Aunque él fue reelegido tras el congreso de Valencia del pasado mes de octubre. Su dimisión abriría la caja de los truenos.

Y es que de consumarse el partido tendría que elegir una gestora hasta la celebración de un congreso extraordinario. Eso se convertiría en un «pequeño problema» para la dirección federal por los múltiples intereses antagónicos que hay en el PSOE castellano y leonés. El ex delegado del Gobierno y actual miembro de la Ejecutiva, Javier Izquierdo, la actual delegada, Virginia Barcones, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, o el de Valladolid, Óscar Puente, son algunos de los nombres que podrían optar a relevar a Tudanca. Todos son bien vistos por Ferraz excepto el último. De hecho ayer Puente no acudió a la sede electoral de los socialistas y hoy ha sido el primero en alzar la voz reclamando una abstención.

Cuando este lunes por la mañana el alcalde de Valladolid pedía la abstención en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco no lo hacía porque sí. El amago de dimisión de Luis Tudanca, abre la puerta a la sucesión. Y Puente, que fue defenestrado por Sánchez en el último congreso federal, ve en la posible marcha de su compañero una magnífica oportunidad para hacerse con el control del partido en Castilla y León.