Castilla y León: sin tregua y golpeada por la DANA

Una nueva DANA golpea de nuevo Castilla y León uno de los puntos del país con más influencia de las borrascas que estamos viendo llegar. Tocará estar preparados para una serie de cambios que pueden ser los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, con la mirada puesta a un giro radical al que deberemos enfrentarnos en breve.

Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Una situación que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta semana vamos a volver a ver las alertas activadas ante una situación nada fácil. Parece que las lluvias pueden ser un problema, en especial si caen de forma abundante en una Castilla y León que puede verse muy afectada por un cambio de situación que nos traerá la primavera más absoluta.

Castilla y León en el punto de mira de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en tener en el punto de mira, una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales en estos días en los que todo puede llegar. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Parece que el anticiclón tiene los días contados y no vamos a poder parar de ver de nuevo una borrasca que puede cambiarlo todo, en estos días en los que podremos empezar a ver una nueva oleada de lluvias abundantes. Llueve sobre mojado y obliga a activar unas alertas que tocará conocer.

Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo acabará siendo un protagonista indiscutible. Un cambio de tendencia que puede ser el que hará que se activen todas las alertas y lo hará de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar una novedad importante.

Castilla y León es una de las zonas que tenemos que empezar a ver activarse todas las alertas de una manera que quizás nos costará creer. Estará en el punto de mira de la AEMET por varios motivos.

Sin tregua y golpeada por la DANA

España entera estará viviendo una situación que la obliga a estar sin tregua y duramente golpeada por la DANA. Tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada elemento contará y lo hará de una forma que hasta el momento desconocíamos para un mes de marzo en el que esperaríamos ver la primavera llegar.

Tal y como explican los expertos de la AEMET desde su web: «Intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto con precipitaciones, que pueden ser moderadas, que empezarán por el oeste y se irán generalizarán al resto. Cota de nieve por encima de 1400 a 1600 metros, bajando por la tarde y noche hasta los 700 a 1100 metros, excepto en el este. Probabilidad de brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el este y sin cambios en el resto y máximas sin cambios en el este y en descenso en el resto, que puede ser localmente notable en el oeste. Heladas débiles o localmente moderadas en zonas de montaña, sin descartar algunas en zonas de meseta. Viento del suroeste o variable, flojo, con intervalos de moderado en el suroeste».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones generalizadas de intensidad moderada. Nevadas por encima de 700 a 1200 metros, excepto en el este».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de una dana con bastante incertidumbre sobre su posición al final del día en el sur peninsular. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas. Se esperan los mayores acumulados en el tercio oriental peninsular, principalmente en la Comunidad de Valencia y bajo Ebro, e Ibiza con probables chubascos localmente fuertes. Nevará en montañas, sin descartar la nieve en la meseta, a una cota por encima de 1400 m en Pirineos y de 800/1200 m en el resto subiendo al final hasta 1400/1600 m, con probables acumulados significativos en zonas de montaña de la Cantábrica, centro y sureste peninsular. En Canarias, cielos nubosos en los nortes de las islas montañosas con lluvias débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto. Probables bancos de niebla y brumas en el interior peninsular, más persistentes en el entorno de la Ibérica, y litorales mediterráneos. Temperaturas máximas en descenso en el tercio sur peninsular localmente notable en el sudeste; descenso también en Alborán, fachada este mediterránea, centro y este de la meseta Sur con un ascenso en el noroeste y ligeros cambios en el resto. Las mínimas en descenso en la mitad sureste, Alborán y zonas pirenaicas con ligeros cambios en el resto si bien con ascensos en zonas de la Ibérica. Pocos cambios en los archipiélagos. Heladas débiles en los principales entornos de montaña».