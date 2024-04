«Apoyo total» de la dirección nacional de Vox a Juan García-Gallardo: «Es un valor al alza»

«Apoyo total a Juan García-Gallardo». Este ha sido el mensaje que fuentes de la dirección de Vox han trasladado a OKDIARIO tras la polémica surgida con motivo de un artículo publicado este lunes en el que se menciona que «Gallardo es incontrolable» y que «cuando tiene un micro delante se desata». Ante este hecho el vicepresidente de Castilla y León ha exigido a la dirección de Vox que «alguien salga a desmentir» esta filtración interna. «¿Saldrá alguien a desmentir estas declaraciones, lanzadas desde el anonimato, tan negativas sobre quienes trabajamos por el avance del proyecto político? Lo contrario sería decepcionante y significativo para muchas personas que han confiado en nosotros», ha escrito este lunes el dirigente regional a través de sus redes sociales.

¿Saldrá alguien a desmentir estas declaraciones, lanzadas desde el anonimato, tan negativas sobre quienes trabajamos por el avance del proyecto político? Lo contrario sería decepcionante y significativo para muchas personas que han confiado en nosotros. https://t.co/YLeKIOrxoB pic.twitter.com/gdySspaWAf — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) April 1, 2024

La controversia se ha desatado tras la publicación de un artículo del diario ABC en el que se menciona que, según fuentes anónimas de la dirección de Vox, «Gallardo es incontrolable» y que «cuando tiene un micro delante se desata». Además la mismas afirman al medio que publica la noticia que Vox ahora no necesita eso y que «hay que potenciar otro tipo de perfiles». Ahora bien, el mismo medio señala que desde Vox «también se reconocen un esfuerzo de Gallardo por moderar sus expresiones públicas».

Ante esta polémica, fuentes del partido que dirige Santiago Abascal han revelado a OKDIARIO un mensaje muy claro: «apoyo total a Juan García-Gallardo». En este sentido, las mismas han expresado que el dirigente regional «es un valor al alza» y que «hay que aprovecharlo más».

Asimismo el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, ha ratificado estas palabras trasladando públicamente el apoyo de la formación al vicepresidente de Castilla y León. «El ABC ha acertado al 50%, más Pollanes pero también más Gallardos», ha dicho el dirigente que también ha calificado a Juan García-Gallardo como «un vicepresidente extraordinario que ha mejorado la vida de los castellanos y los leoneses».

Estas declaraciones, que apuntan directamente al vicepresidente castellanoleonés, no sólo han indignado al mismo García-Gallardo, sino que también han despertado un torrente de críticas en las redes sociales donde múltiples internautas han mostrado su apoyo al dirigente de Castilla y León. «La estrategia ahora es simular disidencias y opiniones internas que, casualmente, siempre son privadas, anónimas, etc. Ni caso Juan», ha publicado un usuario. «Cualquier persona que conozca a la sociedad actual sabe que el perfil de Juan es el que se necesita, una persona joven y con determinación, a mi el algo que me quedó claro en un mitin en Torrelavega», ha dicho otro.

La estrategia ahora es simular disidencias y opiniones internas que, casualmente, siempre son privadas, anónimas, etc. Ni caso Juan. — tamachev (@tamachev) April 1, 2024

Cualquier persona que conozca a la sociedad actual sabe que el perfil de Juan es el que se necesita, una persona joven y con determinación, a mi el algo que me quedó claro en un mitin en Torrelavega. — Jorge (@jorgealcarrer) April 1, 2024

El diputado de la Asamblea de Madrid y vicepresidente de Vox en la capital, Jorge Cutillas, también ha salido en defensa de Juan García-Gallardo con un mensaje claro a favor de que desde el partido se den explicaciones. «Sería muy necesario ¡desde luego!», ha escrito en respuesta al mensaje del dirigente castellanoleonés.

Sería muy necesario,desde luego! — Jorge Cutillas (@JCutillasVOX) April 1, 2024

Cabe decir que García-Gallardo ha sido una voz clara en materias polémicas. Así, el pasado mes de octubre, el vicepresidente de Castilla y León defendió en Bruselas «desterrar el alarmismo climático» para defender la prosperidad. «Antes de nada, debemos convencernos de lo siguiente: los conductores de vehículos con motor de combustión europeos no tienen la culpa del deterioro del medio ambiente. Para salvar el planeta no necesitamos acabar con nuestra industria del automóvil», aseguró Juan García-Gallardo.

Durante un sereno discurso en defensa de la industria regional, el vicepresidente de la Junta insistió en que las sociedades europeas no pueden «condenar» a una tecnología que funciona, como es la de los coches con motor de combustión. «Debemos revertir la decisión errónea de prohibirlos en el año 2035. Y debemos hacerlo por nuestra industria, por sus trabajadores y por las familias europeas que quieren poder seguir desplazándose con libertad en su propio vehículo».