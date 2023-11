El Black Friday es uno de los eventos más esperados del año por los amantes de la tecnología, ya que se pueden encontrar grandes descuentos en todo tipo de artículos de informática, electrónica, telefonía o accesorios. Sin embargo, no hay que esperar hasta el último viernes de noviembre para aprovechar las mejores ofertas, ya que PcComponentes, la tienda online líder en España en el sector, se ha adelantado con una semana de promociones muy atractivas. Toma nota porque PcComponentes se adelanta al Black Friday con unas ofertas muy jugosas y te presentamos las mejores.

Las mejores ofertas de PcComponentes antes del Black Friday

Durante esta semana, PcComponentes ofrece cada día una selección de productos con precios rebajados hasta casi un 50%. Se trata de una oportunidad única para renovar tu equipo, comprar ese gadget que tanto deseas o adelantar tus compras navideñas. Además, PcComponentes garantiza el envío gratuito en todos los pedidos superiores a 25 euros y la posibilidad de financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses.

Estas son a continuación, algunas de esas ofertas que más destacan en el Black Friday de PcComponentes.

Samsung Galaxy A34

Entre las ofertas más destacadas de esta semana, encontramos el Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB Verde Libre + Protector Pantalla, un smartphone de gama media-alta que ofrece unas prestaciones asombrosas por solo 299 euros, lo que supone un ahorro de 60 euros respecto a su precio habitual. Este teléfono cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, una cámara trasera de 48 MP con estabilizador óptico, una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 25 W y un procesador Mediatek 1080 compatible con la red 5G. Además, incluye un protector de pantalla de regalo para proteger tu dispositivo de posibles arañazos o golpes.

Portátil HP 15S-FQ5085NS Intel Core i5

Otro producto que puedes encontrar con un descuento muy interesante es el portátil HP 15S-FQ5085NS Intel Core i5-1235U/16GB/512GB SSD/15.6″, que tiene un precio de solo 469 euros, lo que supone un ahorro de 130 euros respecto a su precio original. Este portátil te ofrece un rendimiento óptimo para trabajar, estudiar o disfrutar de tu ocio, gracias a su procesador Intel Core i5-1235U de 10ª generación, su memoria RAM de 16 GB y su almacenamiento SSD de 512 GB. Además, cuenta con una pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con panel antirreflectante, una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe, una batería de larga duración y un diseño elegante y ligero. El portátil HP 15S-FQ5085NS también incluye funciones como HP QuickDrop, que te permite transferir archivos de forma inalámbrica entre tu ordenador y tu dispositivo móvil, un lector de tarjetas SD y Micro SD, un teclado de tamaño completo con teclado numérico integrado y una cámara HP True Vision HD.

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 2023

Si quieres una tablet que te permita disfrutar de tus contenidos favoritos con una calidad de imagen y sonido excepcionales, no puedes dejar pasar la oferta de la Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 2023, que tiene un precio de solo 159 euros, lo que supone un descuento del 29% sobre su precio original. Esta tablet tiene una pantalla IPS 2K de 10.6 pulgadas, que te ofrece una resolución de 2000 x 1200 píxeles y un brillo de 400 nits. Además, tiene una certificación de luz azul baja, que protege tus ojos de la fatiga visual, y un modo de lectura especial, que simula el color de las páginas de un libro impreso.

La tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 2023 también te sorprenderá por su sistema de cuatro altavoces optimizado con Dolby Atmos, que te envuelve con un sonido envolvente y potente. Y para que puedas usarla durante todo el día, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 680 de ocho núcleos, una memoria RAM de 4 GB y un almacenamiento interno de 128 GB, ampliable con una tarjeta micro SD. La tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 2023 también incluye Android 12, que te ofrece las últimas funciones y actualizaciones del sistema operativo, y una cámara trasera y frontal de 8 MP, para que puedas hacer fotos y videollamadas con una buena calidad. La tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 2023 es una tablet de entretenimiento portátil, que también es ideal para los estudiantes, ya que cuenta con la aplicación Lenovo Instant Memo, que te permite tomar notas, dibujar y editar documentos en la pantalla. Además, puedes añadir el lápiz Lenovo Precision Pen 2 opcional (no incluido), para tener una mayor precisión y comodidad. La tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 2023 es una tablet que combina diseño, rendimiento y funcionalidad, y que puedes conseguir a un precio muy atractivo en PcComponentes.

Freidora sin aceite Aigostar Smart Cube

Si lo que buscas es una forma de cocinar más saludable, rápida y cómoda, no puedes perderte la oferta de la freidora sin aceite Aigostar Smart Cube, que tiene un precio de solo 77,96 euros, lo que supone un descuento del 44% sobre su precio original. Esta freidora te permite preparar todo tipo de alimentos con un mínimo de aceite, gracias a su sistema de circulación de aire caliente a 360º que cocina de forma uniforme y crujiente. Además, tiene una capacidad de 7 litros, lo que te permite cocinar para toda la familia, y cuenta con 7 funciones pre-programadas para facilitarte el trabajo. Pero lo más novedoso de esta freidora es que se puede controlar desde el móvil mediante la aplicación AigoSmart, que te permite seleccionar el modo de cocinado, ajustar la temperatura y el tiempo, guardar tus recetas favoritas y recibir notificaciones cuando la comida esté lista. También puedes acceder a 20 recetas en pdf para inspirarte y sacarle el máximo partido a tu freidora. La freidora Aigostar Smart Cube es un electrodoméstico inteligente, práctico y versátil que no puede faltar en tu cocina.

Auriculares gaming Tempest GHS301 Barbarian

Y si lo que quieres es disfrutar de una experiencia de juego inmersiva, no te pierdas la oferta de los auriculares gaming Tempest GHS301 Barbarian, que tienen un precio de solo 24,49 euros, lo que supone un ahorro del 42% sobre su precio habitual. Estos auriculares te ofrecen un sonido 7.1 virtual de alta calidad, que te hará sentir que estás dentro del juego. Además, tienen una retroiluminación RGB que le da un toque de color y estilo a tu equipo. Los auriculares Tempest GHS301 Barbarian son cómodos y ajustables, gracias a sus almohadillas blandas y su estructura de metal. También cuentan con un micrófono con cancelación de ruido, para que puedas comunicarte con tus compañeros de juego sin interferencias. Y lo mejor de todo es que son compatibles con PC, PS4 y PS5, por lo que podrás usarlos con tu plataforma preferida. Los auriculares Tempest GHS301 Barbarian son el complemento perfecto para los gamers más exigentes.

Estas son solo algunas de las ofertas que PcComponentes ha preparado para esta semana, pero hay muchas más. Te invitamos a que visites su página web y descubras todas las promociones que tienen disponibles. Recuerda que son ofertas limitadas en tiempo y en stock, así que no te lo pienses demasiado y aprovecha esta oportunidad de ahorrar dinero y comprar los mejores productos de tecnología al mejor precio. ¡No te arrepentirás!.