El look total black siempre ha sido una apuesta segura, pero lo cierto es que darle un toque de color, por mínimo que sea, siempre es una excelente opción que te puede dar un toque final increíble. Hoy te mostramos el bolso animal print de Mango que te costará únicamente 6 euros y que rematará tu look total black de forma espectacular.

El animal print es uno de los estampados que más éxito tienen en el mundo de la moda, todo un clásico con millones de fieles en todo el mundo que lo utilizan tanto en complementos como en calzado, camisetas, camisas, pantalones, faldas o cualquier otra prenda. Sin duda es un estampado que no deja indiferente a nadie: o lo amas o lo odias.

El bolso animal print de Mango que está tirado de precio

Dentro de la campaña del Black Friday, Mango ha tirado la casa por la ventana y ha puesto este espectacular bolso con diseño animal print con un 63% de descuento, lo que lo deja en un precio final de tan sólo 5,99€… ¡de locos!.

Este bolso animal print de Mango es un bolso pequeño y redondo que está disponible en diferentes combinaciones de colores: negro/blanco roto o blanco roto/blanco. El estampado es efecto piel de serpiente y tiene un asa corta y una asa larga que es ajustable. Cuenta con forro interior y cierre de cremallera superior para una mayor seguridad.

Las medidas de este bolso son 210x20x5 cm (Largo x alto x ancho), siendo su composición exterior 100% poliuretano y el forro interior 100% poliéster. Por su tamaño y características se trata de un bolso muy versátil que tanto te sirve para ir al trabajo todos los días como para salir por la noche o llevarlo en una ocasión especial.

Aunque el animal print es un estampado que no todo el mundo sabe combinar, si sabes hacerlo puedes lograr looks realmente espectaculares, y en el caso de este bolso, te servirá para escapar de un look total black para darle un toque de luz y color increíble con el que vas a triunfar seguro, vayas donde vayas.

Cuídalo y te durará

Es un bolso resistente que, si lo cuidas, puede durarte mucho tiempo. Para una conservación óptima es recomendable no meterlo en la lavadora, no utilizar lejía, no plancharlo, no limpiarlo en seco y no meterlo en la lavadora. Si lo ves sucio o se le ha caído alguna mancha, realiza siempre la limpieza a mano.