Incluso con la barriga no debemos renunciar a estar guapas y a cuidarnos, pero ¿Cómo te depilas durante el embarazo ? Dado el momento particular y delicado, debemos prestar más atención a cómo eliminar el vello no deseado y la mejor manera de hacerlo. El estrógeno nos ayuda bloqueando la acción de la testosterona y ralentizando el crecimiento del vello, pero en algún momento tenemos que depilarnos. Podemos utilizar todos los métodos, porque las sustancias contenidas en estos productos no atraviesan la barrera cutánea, sin embargo es bueno seguir algunas precauciones. Por este motivo, os queremos hablar ahora de los mejores métodos de depilación para embarazadas para no sufrir.

Métodos para depilarse en el embarazo

Ahora que estamos en verano si además estás embarazada es posible que encuentres algunos incovenientes con respecto al calor, pero también es posible que surjan algunas dudas y una de ellas puede que tenga que ver con la depilación. De ello os hablamos ahora, del verano y el embarazo: ¿Puedo depilarme? ¿Cuál es el mejor método?.

El verano no es una etapa que podamos decir que ayude a vivir el embarazo en paz. Los pies hinchados, los sofocos, los calambres y la barriga abultada pueden empeorar debido a las altas temperaturas pero a todo esto se suman los «problemas» estéticos que toda mujer embarazada es posible que tenga que afrontar en verano, entre los que destaca como no el vello corporal. Y es que mientras en invierno es más fácil ignorar el vello, durante el verano gusta más llevar unas piernas suaves con ropa corta y ligera.

Evidentemente será cuestión de cada mujer decidir si depilarse o no en verano, pero en el caso de que optes por hacerlo estando embarazada, debes saber que todos los métodos son recomendados aunque en función del mes de gestación en el que te encuentres será mejor evitar algunos.

Antes de analizar cada método y explicaros si es adecuado o no que lo uséis durante el embarazo, tenéis que saber que la buena noticia es que a partir del cuarto mes , el vello comienza a crecer con menos rapidez. Sin embargo, lamentablemente no dejará de crecer por completo por lo que puede que sí veas que tienes bastante pelo y desees eliminarlo.

Veamos entonces entre los métodos de depilación y qué hacer con cada uno de ellos en el embarazo:

Cuchilla de afeitar

La cuchilla de afeitar siempre ha sido la opción más cómoda , rápida y económica. No es invasiva en absoluto y, por lo tanto, es la solución más segura para las mujeres embarazadas.

Este método corta el pelo de raíz sin necesidad de utilizar sustancias que atraviesen la placenta y puedan dañar al feto. La única precaución: usar mucha delicadeza para no crear pequeñas lesiones con la cuchilla. Podríamos utilizar maquinillas de afeitar eléctricas, pero excluyendo la zona de las ingles, que es especialmente delicada y propensa a enrojecimiento e irritación.

Crema depilatoria

La crema depilatoria solo se puede utilizar hasta el tercer mes de embarazo. Incluso en este período, sin embargo, su uso debería ser limitado y, en general, debido a todos los productos químicos que contiene, sería mejor optar por métodos más naturales.

En el caso de que decidas usarla en tu primer trimestre, ya sabrás que es un método rápido e indoloro. A diferencia de la maquinilla de afeitar, elimina el vello actuando sobre la queratina, la sustancia que forma el tallo del cabello, transformándolo en un compuesto suave y permitiendo eliminarlo con una espátula. Incluso en los tres primeros meses de gestación es preferible elegir cremas a base de sustancias calmantes y hacer una pequeña prueba antes de usarla, para verificar si irrita la piel o causa alergia.

Depilación con cera

La depilación con cera durante el embarazo se puede realizar, pero solo siguiendo algunas precauciones. El estado de las piernas es delicado : hinchazón, pesadez y venas hacen que la piel sea más sensible. Por esta razón, se debe evitar la depilación con cera caliente porque debilitaría aún más los capilares. En cambio , se puede hacer la cera en frío, prestando atención solo a los granos después de la depilación.

Azúcar

Directamente desde Oriente, una práctica suave que no genera molestias en venas y capilares. Es una pasta a base de azúcar y frutas que se utiliza en frío, se extiende sobre la zona a tratar con un agradable masaje, tiene el poder de eliminar el vello y proporciona agradables sensaciones de bienestar. Una vez finalizado el tratamiento, que tiene una duración de 5/6 semanas, se limpia la piel con un jabón neutro suave.

Pinzas

Con pinzas se arranca el vello de raíz arrancándolo en sentido contrario al de crecimiento, generalmente se utiliza para afinar las cejas y eliminar el odioso bigote

Métodos que es mejor evitar

Ya hemos visto qué métodos de depilación son los más indicados, pero os queremos presentar también aquellos que es mejor evitar.

La depilación láser

Las depilaciones definitivas, como la depilación láser o con luz pulsada, no se recomiendan durante el embarazo. Estos métodos queman el bulbo piloso y, aunque son seguros, sería mejor evitarlos durante el embarazo. Además, son tratamientos costosos y los desequilibrios hormonales podrían anular los resultados.

Blanqueadores o tintes

Aclarar el color del cabello sin eliminarlo, especialmente en el primer trimestre del embarazo debe evitarse porque este tipo de productos contienen sustancias que son absorbidas por la piel y pueden llegar fácilmente al feto (amoníaco y agua oxigenada) y por el fuerte olor que desprenden. Estos preparados pueden desencadenar fácilmente náuseas.