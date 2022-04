Dormir durante el embarazo puede ser particularmente estresante y problemático. Desde acidez estomacal hasta calambres en las piernas, ansiedad general e inquietud, dormir es casi una hazaña imposible. Sin embargo, es posible que la mujer decida recurrir a algún suplemento que le asegure un buen descanso aunque lo cierto es que estos, al igual que el resto de medicamentos, pueden no ser lo más aconsejable durante el periodo de gestación. Veamos ahora cómo lidiar con el sueño con el embarazo y si es posible o no, tomar suplementos.

Dormir en el embarazo con suplementos

Muchos medicamentos y suplementos dietéticos están prohibidos en el embarazo debido, en parte, a los posibles riesgos para el desarrollo fetal o incluso el parto prematuro.

En el caso de que la mujer sufra de insomnio estando embarazada es posible que piense en tomar uno de los suplementos que más se recomiendan: el de melatonina, pero lo cierto es que no debemos abusar de ella. De hecho, se desaconseja el uso de melatonina durante todas las semanas de embarazo. Si bien ayuda a regular nuestros ciclos de sueño, hay pocos datos de seguridad disponibles que demuestren que cualquier nivel de melatonina es seguro durante el embarazo. Las dosis normales disponibles sin receta en realidad aumentan los niveles de melatonina en el cuerpo muy por encima de los rangos naturales.

Además, debido a que no están regulados ninguna agencia o administración de medicamentos, los suplementos de melatonina pueden contener otros medicamentos y la cantidad real de melatonina en el suplemento puede variar ampliamente. Actualmente se están realizando más investigaciones para evaluar los efectos del uso de melatonina en mujeres embarazadas y si es seguro o no.

¿Existen ayudas para dormir durante el embarazo?

Si bien parece que la melatonina estaría en duda de la comunidad científica como algo que sea bueno durante el embarazo, sí que existen otras pastillas para dormir que han sido mejor estudiadas durante el embarazo y que además están reguladas, de modo que son las más recomendadas por los proveedores de atención médica para los problemas de sueño durante el embarazo .

En este sentido, las mujeres embarazadas pueden tomar doxilamina de manera segura , que no ha demostrado un mayor riesgo de defectos de nacimiento en los estudios. La doxilamina está disponible sin receta y la dosis típica es de 25 miligramos por noche. Las mujeres también pueden usar difenhidramina , 25 miligramos por noche, para dormir. Según la literatura actual, no se observó un mayor riesgo de defectos de nacimiento.

¿Qué pasa con el magnesio?

Hay una falta de investigación sobre este tema; Los estudios que muestran que el magnesio ayuda a dormir son pequeños y la evidencia es mínima. Sin embargo, no parece haber ningún efecto secundario dañino al probar el magnesio para dormir en la dosis adecuada. Las tabletas orales tienen la absorción más predecible, por lo que serían las más recomendadas. En particular, el citrato de magnesio es el más fácil de absorber. Las mujeres deben tomar 200 miligramos unos 30 minutos antes de acostarse. Las formas tópicas de magnesio (geles, aceite, envolturas para los pies) no se absorben en cantidades suficientes para ayudarte a dormir mejor.

Ahora ya sabemos qué puedes tomar y qué no para dormir en el embarazo, pero este artículo es puramente informativo. Antes de tomar cualquier suplemento, o medicamento, para dormir estando embarazada, será necesario y recomendable que consultes a tu médico o ginecólogo.