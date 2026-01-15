Ha pasado desapercibida, pero es una de las mejores películas para enseñar a los niños respeto por las mascotas

No todas las películas familiares necesitan grandes villanos ni tramas espectaculares para destacar. Algunas funcionan con una historia sencilla, un vínculo claro y emociones fáciles de reconocer. Son esas las que suelen pasar más desapercibidas, pero también las que mejor conectan con los niños.

En este caso, hablamos de una película que pone el foco en algo muy cotidiano: la relación entre una mascota y la persona que la cuida. No idealiza la convivencia ni la reduce a momentos tiernos, sino que enseña, sin discursos, que tener un animal implica compromiso, constancia y respeto.

Se trata de Uno más de la familia (2019), una cinta que merece más atención de la que suele recibir cuando se buscan películas con valores para ver en casa.

La película que enseña a los niños respeto por las mascotas

Uno más de la familia cuenta la historia de Bella, una perra que crece junto a Lucas y construye con él una relación basada en la confianza y la rutina compartida. Bella tiene carácter, iniciativa y una forma muy clara de demostrar apego. Cuando la vida de su dueño cambia y ambos se separan, la película muestra cómo ese vínculo no desaparece.

El viaje de Bella no es una aventura espectacular, sino una consecuencia directa del lazo que han construido. Ahí, los niños entienden que una mascota no olvida y no funciona por temporadas. El relato transmite que las decisiones humanas afectan directamente a los animales, incluso cuando no hay mala intención.

Además, la película evita el tono moralista. No explica lo que está bien o mal, lo muestra. El cuidado, la paciencia y la responsabilidad aparecen integrados en la historia, sin necesidad de subrayarlos. Para un público infantil, ese enfoque resulta mucho más efectivo que cualquier mensaje explícito.

Otras películas con el mismo mensaje para los niños

Si esta historia te ha encajado, hay otras películas que también ayudan a trabajar el respeto y el cuidado de las mascotas desde ángulos distintos. Veamos algunas.

La dama y el vagabundo (1955) : una forma amable de acercar a los niños a realidades como el abandono y la vida en la calle.

: una forma amable de acercar a los niños a realidades como el abandono y la vida en la calle. 101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca! (1996) : una historia clásica que enfrenta el amor por los animales con su explotación, fácil de entender incluso para los más pequeños.

: una historia clásica que enfrenta el amor por los animales con su explotación, fácil de entender incluso para los más pequeños. Garfield: La película (2004) : utiliza el humor para hablar de convivencia, celos y responsabilidad compartida entre animales muy distintos.

: utiliza el humor para hablar de convivencia, celos y responsabilidad compartida entre animales muy distintos. Hotel para perros (2009) : pone el foco en los animales abandonados y en la importancia de ofrecerles un entorno seguro.

: pone el foco en los animales abandonados y en la importancia de ofrecerles un entorno seguro. Mascotas (2016): muestra qué ocurre cuando los dueños se van y recuerda que los animales dependen completamente de las personas que los cuidan.

Todas ellas, desde estilos y épocas diferentes, refuerzan que una mascota no es un juguete ni un complemento, sino un ser vivo con necesidades propias.

Elegir bien qué películas ven los niños también forma parte de la educación emocional. Historias como Uno más de la familia ayudan a construir una mirada más empática hacia los animales, sin dramatismos ni lecciones forzadas. Una película tranquila y bien contada puede ayudar a sembrar un respeto que se refleja en la vida real.