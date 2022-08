Si tienes ganas de que tu futura hija tenga un nombre bonito y a la vez original, quizás debas elegir aquellos nombres del alfabeto que empiecen por una letra que no sea demasiado común. Piensa que si eliges la C, por ejemplo te surgirán muchos nombres como Carmen o Carla que suelen ser bastante comunes, pero ¿has pensado en irte al final del abecedario? Te sorprenderá mucho descubrir nombres que no son tan populares pero que a la vez son bonitos y resultan bastantes únicos. Descubramos entonces a continuación, los nombres de niña con Z más bonitos.

Los nombres de niña con Z

Elegir cómo se va a llamar el bebé que se espera es complicado, así que siempre intentamos poner nuestro de granito para ayudar a los padres en ese sentido. Por eso, hemos ido dando a conocer cuáles son los nombres que serán tendencia en el año 2022. No obstante, ahora queremos hacer algo más. Sí, vamos a exponer algunos de los nombres originales de niña que empiezan por la letra Z que son más interesantes.

De esta manera, quizás podamos ayudar a los progenitores que tienen claro que desean que el de su pequeña sea diferente y sorprendente a partes iguales.

Zenobia

Numerosas son las teorías que existen respecto al origen del nombre que nos ocupa. Así, están las que afirman que procede del griego y que significa “la que toma vida de Zeus”. Mientras, por otro lado, nos topamos con las que exponen que deriva del árabe y que puede traducirse como “orgullo de su padre”.

Sea como sea, lo que está claro es que pertenece a mujeres muy activas, directas y sinceras al tiempo que muy trabajadoras. Además, se determina que luchan a fondo por conseguir alcanzar sus metas y que son muy competitivas. Eso sin olvidar que le dan un gran valor a la amistad y a la familia.

Sin lugar a dudas, la mujer famosa que más ha popularizado este nombre es la escritora catalana Zenobia Camprubí (1887 – 1956), la que fuera esposa del importante poeta Juan Ramón Jiménez. Además de por su faceta literaria o sentimental, se convirtió en una figura importante de la historia por ser una de las primeras feministas españolas y por realizar numerosas iniciativas humanitarias. Entre esas destaca la que llevó a cabo para ayudar a los niños víctimas de la Guerra Civil.

Zoe

“Vida” o “que aporta vitalidad”. Este es el significado del nombre de Zoe que tiene origen griego. Se determina que las mujeres llamadas así son muy positivas, tienen mucha energía y disfrutan viviendo cada segundo como si fuera el último.

Son alegres, les encanta aprender y cuentan con unas innegables cualidades artísticas. Eso sin olvidar tampoco que se cree que tienen madera de líderes.

Entre las mujeres conocidas que han puesto su granito de arena para popularizar este nombre se encuentran las siguientes:

Zoe Valdés (1959). Se trata de una escritora cubana que ha logrado importantes éxitos internacionales con obras tales como “Los misterios de La Habana” (2004), “Te di la vida entera” (1996) o “La hija del embajador” (1995).

(1959). Se trata de una escritora cubana que ha logrado importantes éxitos internacionales con obras tales como “Los misterios de La Habana” (2004), “Te di la vida entera” (1996) o “La hija del embajador” (1995). Zoe Saldaña (1978). Es una famosa actriz estadounidense de origen puertorriqueño. Ha conseguido popularidad gracias a sus papeles en películas tales como “Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra” (2003) o “Avatar” (2009).

Zaida

De marcado origen árabe es este otro nombre original para niña que ahora queremos darte a conocer. Se determina que puede traducirse como “crecimiento” y se atribuye a féminas francas, cabezotas y muy agradables de trato. De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco que le dan mucha importancia a la pareja y a la familia.

Son grandes comunicadoras y tienen paciencia, pero cuando se enfadan montan en cólera de manera contundente.

Entre las féminas conocidas llamadas así se encuentran desde Zaida Cantera (1977), militar y política española, hasta la actriz y cantante Zaida Copado.

Zulema

En la lista que nos ocupa, tampoco podemos pasar por alto el establecer este otro nombre original de niña que tiene su origen en el árabe. Hay que subrayar que significa “la que trae la paz”.

Las mujeres llamadas así son personas tímidas, que necesitan estar continuamente en activo y que odian la rutina y la monotonía. Les cuesta mucho confiar en los demás, son muy responsables y generosas al tiempo que muy sensibles.

Si hay un personaje que ha conseguido en los últimos tiempos popularizar, en cierta medida, el nombre que nos ocupa es el de Zulema Zahir. Esta no es una mujer real, en concreto, se trata de una de las protagonistas femeninas de la serie de éxito “Vis a vis” (2015 – 2016). La actriz Najwa Nimri fue la encargada de darle ida a ese citado personaje que era una presidiaria muy peligrosa dispuesta a todo por salir de prisión y poder reencontrarse con su también temible pareja, El Egipcio.

Otros nombres que empiezan por Z para niñas

Junto a estos nombres que os acabamos de explicar, existen otros que puede que os gusten también para vuestra hija. Son nombres con Z que tal vez no resultan tan comunes o tan conocidos como los anteriores, pero que son también bonitos y comienzan a sonar cada vez más:

Zabana : Significa «prado» y por lo visto el nombre es de origen americano. Su onomástica se celebra el Día de Todos los Santos es decir el 1 de noviembre.

: Significa «prado» y por lo visto el nombre es de origen americano. Su onomástica se celebra el Día de Todos los Santos es decir el 1 de noviembre. Zabel : Nombre de origen francés cuyo significado es de «Dios es mi juramento» y por lo visto es una versión de nuestra Isabel por lo que su onomástica se puede celebrar tanto el 4 de julio como el 5 de noviembre.

: Nombre de origen francés cuyo significado es de «Dios es mi juramento» y por lo visto es una versión de nuestra Isabel por lo que su onomástica se puede celebrar tanto el 4 de julio como el 5 de noviembre. Zafira : de origen árabe el significado de este nombre es el de «tener éxito». La onomástica se celebra el 1 de noviembre

: de origen árabe el significado de este nombre es el de «tener éxito». La onomástica se celebra el 1 de noviembre Zahava : de origen hebreo y a partir de la palabra «Zahav» es un nombre que significa «oro». La onomástica se celebra también el Día de Todos los Santos.

: de origen hebreo y a partir de la palabra «Zahav» es un nombre que significa «oro». La onomástica se celebra también el Día de Todos los Santos. Zaira: de origen árabe, deriva del término Zahirah y significa «rosa». Es un nombre que sin embargo no tiene una santa por la que se celebre su onomástica así que se celebra el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

de origen árabe, deriva del término Zahirah y significa «rosa». Es un nombre que sin embargo no tiene una santa por la que se celebre su onomástica así que se celebra el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos Zita : proviene del persa y significa «no casado». La onomástica de este nombre se celebra el 27 de abril en memoria de Santa Zita, virgen de Lucca, patrona de las doncellas, amas de casa.

: proviene del persa y significa «no casado». La onomástica de este nombre se celebra el 27 de abril en memoria de Santa Zita, virgen de Lucca, patrona de las doncellas, amas de casa. Zelinda : proviene del griego y significa “escudo protector”. La onomástica se celebra el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

: proviene del griego y significa “escudo protector”. La onomástica se celebra el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos Zena : proviene del griego, luego latinizado en Zenas y significa «vivir». También en este caso no hay santos que lleven este nombre, por lo que ña onomástica se celebra el 1 de noviembre.

: proviene del griego, luego latinizado en Zenas y significa «vivir». También en este caso no hay santos que lleven este nombre, por lo que ña onomástica se celebra el 1 de noviembre. Zelia : proviene del latín y es una forma hipocorística del nombre Azeglio

Zenaida, que tiene origen griego y significa “consagrada a Dios”, Zala que es un nombre africano que se utiliza mucho en Etiopía o Zelda, que es de procedencia germana y puede traducirse como “mujer luchadora”, son otros de los nombres originales para niña que merece la pena tener en cuenta.

Y si te gustan los nombres «raros» puedes elegir el nombre eslavo Zlata, que significa «de oro».