Ni cereales, ni galletas: éste es el desayuno infantil que recomiendan los nutricionistas

Durante años, muchas familias han creído estar haciendo lo correcto al ofrecer a sus hijos cereales que se venden especiales para niños, o galletas que no dudan en poner en su etiquet, con vitaminas o batidos con dibujos animados en el envase. La publicidad, los horarios ajustados y la tradición han convertido estos productos en desayunos habituales en miles de hogares. Pero, ¿son realmente adecuados para los más pequeños? Seguramente sabes que no son la mejor opción de desayuno infantil, y más cuando existen otras opciones mucho mejores y recomendadas por los nutricionistas.

Cada vez más expertos en nutrición infantil están alzando la voz: el desayuno que consumen muchos niños en España está repleto de azúcar, harinas refinadas y aditivos que poco o nada tienen que ver con una alimentación saludable. Y lo más preocupante es que estos productos no sólo no aportan lo que el cuerpo necesita por la mañana, sino que favorecen el cansancio, la irritabilidad e incluso el sobrepeso desde edades tempranas. La buena noticia es que cambiar este patrón no tiene por qué ser caro, difícil ni aburrido. Basta con entender qué necesita realmente el organismo infantil por la mañana, desterrar algunos mitos y apostar por alimentos reales, fáciles de preparar y bien aceptados por los niños. Porque, aunque no lo parezca, los expertos no piden desayunos perfectos: solo coherentes.

¿Qué es lo que falla en el desayuno infantil más comun?

El patrón más repetido en los hogares españoles podría resumirse así: un vaso de leche con cacao, galletas o cereales (a poder ser con chocolate o enriquecidos con algo que les guste) y, en el mejor de los casos, una pieza de fruta. Aunque parezca un desayuno equilibrado, lo cierto es que la mayoría de estos productos están altamente procesados, con un contenido de azúcar y grasas poco saludables muy elevado.

Según la OCU, muchos de los cereales infantiles que se anuncian como enriquecidos en hierro y vitaminas contienen más de un 25% de azúcares añadidos. Lo mismo ocurre con las galletas dirigidas a niños, que se promocionan como opción saludable pero no cumplen los criterios básicos de una buena alimentación.

Estos desayunos provocan picos de glucosa en sangre, lo que a corto plazo puede generar energía momentánea, pero a las pocas horas desemboca en bajones, hambre, mal humor y pérdida de concentración. A largo plazo, la cosa es más seria: riesgo de sobrepeso, caries, alteraciones en el metabolismo e incluso hábitos alimentarios difíciles de corregir en la adolescencia.

¿Qué debe contener un desayuno saludable?

Contrario a lo que muchos piensan, un desayuno saludable no tiene por qué ser copioso, pero sí completo. Es decir, debe contener una fuente de proteína, grasas saludables, fibra y algún carbohidrato complejo. No se trata de hacer desayunar al niño a toda costa, sino de ofrecer una opción nutritiva y dejar que el apetito regule el resto.

La proteína (como el huevo, el yogur natural o el queso fresco) ayuda a mantener la saciedad y mejora la concentración. Las grasas saludables (frutos secos, aguacate, aceite de oliva virgen extra) aportan energía sostenida y son fundamentales para el desarrollo neurológico. La fibra, presente en frutas, avena o pan integral, favorece el tránsito intestinal y estabiliza la glucosa.

Un desayuno ideal puede ser tan sencillo como un yogur natural con fruta y copos de avena; o una tostada de pan integral con aguacate y huevo cocido, aunque estas opciones es posible que no parezcan muy atractivas a ojos de los niños. Por ello, puedes elegir u batido casero de plátano, leche y mantequilla de cacahuete, o unas tortitas de avena hechas en casa con plátano maduro y huevo. Lo importante es evitar los ultraprocesados y priorizar alimentos frescos y poco manipulados.

Ideas fáciles y reales para el día a día

A continuación, algunas combinaciones sencillas, nutritivas de desayuno infantil y adaptables a diferentes edades y gustos:

Lunes : Yogur natural sin azúcar + plátano troceado + una cucharada de avena.

: Yogur natural sin azúcar + plátano troceado + una cucharada de avena. Martes : Pan integral con tomate y un chorrito de AOVE + huevo duro.

: Pan integral con tomate y un chorrito de AOVE + huevo duro. Miércoles : Batido casero de leche, fresas y mantequilla de almendra + un puñado de nueces.

: Batido casero de leche, fresas y mantequilla de almendra + un puñado de nueces. Jueves : Tortitas de avena y plátano (con huevo) + kiwi.

: Tortitas de avena y plátano (con huevo) + kiwi. Viernes: Queso fresco con frambuesas + tostada con aguacate.

Estas opciones pueden prepararse en menos de 10 minutos y son perfectamente compatibles con la rutina escolar. Además, si se implican a los niños en su elección o preparación, la aceptación mejora notablemente.

¿Y si mi hijo está acostumbrado a lo de siempre?

El cambio de hábitos no tiene por qué ser drástico. Una estrategia eficaz es introducir mejoras poco a poco: cambiar las galletas industriales por bizcochos caseros sin azúcar, sustituir los cereales azucarados por copos de avena con frutas, o limitar los batidos comerciales y ofrecer leche con cacao puro (sin azúcar).

Otra clave es el ejemplo: si los adultos desayunan bollería o café con azúcar, el mensaje que recibe el niño es contradictorio. Involucrar a toda la familia, planificar juntos el desayuno semanal y reservar algo de tiempo por la mañana (aunque sea 10 minutos) puede marcar una gran diferencia.

Menos etiquetas, más ingredientes de verdad

En un entorno donde lo infantil se asocia con envases coloridos y productos azucarados, volver a lo sencillo puede parecer un paso atrás. Pero lo cierto es que los niños no necesitan cereales con dibujos, sino alimentos reales que nutran su cuerpo y su mente.

Los nutricionistas lo tienen claro: el desayuno no debe ser un campo de batalla ni una excusa para el azúcar diario. Con opciones reales, adaptadas y bien presentadas, se puede lograr que los más pequeños empiecen el día con energía, buen humor y, sobre todo, salud.