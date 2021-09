Después de dar a luz a tu bebé mediante una cesárea, es posible que experimentes gases posparto y dolor abdominal causado por una acumulación en tus intestinos. Esto es completamente normal en los pocos días posteriores al parto, pero a menudo puede ser una sorpresa para las nuevas madres de modo que os hablamos ahora del porqué de los gases después de la cesárea y cómo tratarlos para que no se produzcan y evitar así su molestia y posibles dolores.

Gases tras la cesárea: secuelas del parto

Los gases posparto pueden ser causados ​​por muchas cosas diferentes, y los dolores por gases en el abdomen se pueden aliviar en casa con algunos remedios caseros rápidos. Si estás preocupada o tienes un dolor intenso a causa del gas, debes hablar con tu médico para asegurarte de que todo esté bien, pero por lo general, el dolor desaparecerá en los días posteriores al parto.

¿Por qué le duelen los gases después de una cesárea?

El dolor causado por gases es una experiencia muy común después del embarazo y puede causar mucho dolor. La hormona progesterona se produce para ayudarla durante el embarazo, lo que hace que los músculos de su cuerpo se relajen. Eso significa que todos tus músculos, incluidos tus intestinos, comienzan a disminuir, lo que significa que tu digestión terminará demorando mucho más de lo habitual. Esto conduce a una acumulación interna de gases, lo que hace que te hinches, eructes y tenga ventosidades a menudo sin que su cuerpo lo note.

También podría experimentar un nivel más alto de dolor por gases después del embarazo debido a cualquier daño en el suelo pélvico. Si has estirado o desgarrado los músculos del esfínter anal, podrías experimentar algo de incontinencia anal. La mitad de las mujeres que se lesionan estos músculos experimentarán un cambio en sus hábitos intestinales. Estos cambios pueden ser desde pérdida anal o urgencia intestinal hasta pérdida de control de gases, heces líquidas o incluso heces sólidas. La mayoría de las mujeres que experimentan una cesárea no habrán dañado estos músculos, pero si ha tenido una cesárea de emergencia después de intentar dar a luz de forma natural, es posible que esté experimentando este posparto.

El estreñimiento puede ser otro efecto secundario posparto, y si estás experimentando dolores por gases que están atrapados dentro de ti y son increíblemente dolorosos, entonces el estreñimiento podría ser la causa. En la primera semana después de dar a luz, ya sea por vía vaginal o por cesárea, tu intestino se ralentizará significativamente, lo que le dará a tu cuerpo tiempo para descansar. Desafortunadamente, los signos de estreñimiento y gases atrapados pueden durar seis semanas más o más y pueden causar un dolor intenso por gases. Esto se puede reconocer por heces duras y grumosas, malestar en el abdomen, heces poco frecuentes y esfuerzo durante las deposiciones. Además, puedes sentir que no has vaciado completamente tus intestinos cuando vas al baño.

Cuando se tiene un parto por cesárea, el médico puede ofrecer algunos suplementos para la salud que ayudarán a la mujer a recuperarse. Así, los suplementos de hierro pueden ser otra causa de estreñimiento y dolor en la región abdominal. Algunos analgésicos que se recetan después de la cirugía también pueden hacer que te sientas hinchada y estreñida.

La dieta que consume después del parto también puede ser una de las causas de gases e hinchazón más extremos durante la recuperación. Sin embargo, algunos alimentos saludables como los cereales integrales, los lácteos y algunas frutas y verduras pueden hacer que produzcas más gases. La goma de mascar, las bebidas carbonatadas y los caramelos duros también pueden ser los culpables. Si experimentas gases cuando tu bebé tiene unos meses, entonces tu dieta podría ser el principal infractor. Si notas que los gases son mucho más frecuentes cuando comes un determinado alimento, probablemente vale la pena hablar con el médico, ya que podrías ser sensible a ese alimento en particular.

Se ha demostrado que las mujeres que han dado a luz a más de un hijo experimentan una incontinencia peor a medida que envejecen. Esto fue descubierto durante un estudio realizado por investigadores suecos, quienes encontraron que las mujeres que aún experimentan problemas anales más de nueve meses después del parto probablemente tendrían estos problemas de por vida si no buscan ayuda médica.

¿Cuánto tiempo suelen durar los gases posparto tras la cesárea?

Puede variar de una mujer a otra, pero el gas debería desaparecer por sí solo unas semanas después del parto. Si sientes dolores después de este tiempo, entonces es una buena idea consultar a un médico para que te aconseje o prueba algunos de los métodos a continuación para aliviar tu dolor durante tu recuperación.

Ten en cuenta también que después de la incisión de la cesárea, es probable que sientas dolor y sensibilidad durante un máximo de seis semanas. El sangrado y la secreción son normales durante la recuperación de la cesárea, y estos dolores deberían comenzar a desaparecer por sí solos después de este tiempo.

Cómo aliviar el dolor causado por los gases después de la cesárea

Un parto por cesárea podría significar que el dolor causado por los gases empeora debido a la incisión.

El dolor por gases posparto después del parto por cesárea a menudo puede desaparecer por sí solo, pero también existen algunos métodos de tratamiento para ayudarte a aliviar un poco el dolor causado por los gases.