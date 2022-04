El descanso en el embarazo es una faceta en la que no todos están de acuerdo. En algunos casos, sin embargo, es necesario prevenir consecuencias graves. Si tu médico te ha recomendado que descanses durante el embarazo, qué duda cabe que deberás seguir sus instrucciones. De igual forma si estás cansada no pasará nada por tomarte un descanso cuando te apetezca, pero otra cosa es pasarte el embarazo en la cama cuando en realidad no hay necesidad para ello. Hablamos ahora del descanso durante el embarazo y cómo gestionarlo de forma segura.

Gestionar el descanso en el embarazo

Si bien no hay mucha investigación sobre el reposo en cama durante el embarazo, los estudios que se han realizado sugieren que el reposo en cama en realidad no previene el parto prematuro aunque esto no quiere decir que si el médico considera que debes estar en cama un tiempo, no debas hacerlo.

Si es por prescripción médica deberás descansar durante el embarazo, pero incluso si pasas mucho tiempo tumbada, debes tener en cuenta algunos factores para gestionarlo todo de forma segura,

Conoce los efectos secundarios

Permanecer en la cama todo el día puede parecer un sueño hecho realidad, pero puede tener una serie de efectos secundarios . Las mujeres en reposo en cama pueden tener bebés con bajo peso al nacer y experimentar pérdida ósea y muscular, recuperación posparto más lenta, depresión y ansiedad, estrés familiar y que este derive en parto prematuro, justamente lo que muchas se pretende evitar al estar descansando en la cama.

Habla con el médico

¿Por qué te pusieron en reposo en cama? ¿Estarás hospitalizada o en casa? ¿Se trata de reposo absoluto en cama o puedes levantarte de vez en cuando? ¿Los beneficios superan los riesgos? ¿Hay más opciones?

Pregúntale a tu médico el motivo por el que te recomienda estar en cama y que te de las mejores pautas para gestionarlo de la mejor manera. Si no lo piensas puede verse como algo bueno, pero una vez te metas en la camas y veas que pasan las horas y los días, comenzarás a sentir el estrés y también tus ganas de levantarte cada dos por tres aumentarán.

¿Es realmente necesario el descanso?

Curiosamente, no hay evidencia de que el reposo en cama sea útil para prevenir el parto prematuro tal y como ya hemos señalado. De hecho, un estudio de 2013 de mujeres con cuello uterino corto encontró que las mujeres a las que se les recetó una restricción de actividad tenían muchas más probabilidades de dar a luz antes de tiempo que aquellas a las que no se les recetó.

La evidencia muestra que podría causar daño; la principal preocupación es la formación de coágulos de sangre. Otras posibles complicaciones incluyen depresión, pérdida ósea, aumento de peso y problemas para dormir . También preocupa la degradación muscular por acostarnos y no estar activos, lo que puede ser un problema incluso después de que nazca el bebé.

Consecuencias financieras y afectivas

Además de las preocupaciones médicas, el descanso forzado durante el embarazo también puede anular otros aspectos de la vida. En los casos en que ambos padres trabajan, la pérdida de ingresos una vez que la futura madre se va a descansar puede generar una enorme presión. Las parejas tienen responsabilidades adicionales , que pueden causar ansiedad y estrés, y los bebés a menudo no entienden por qué mamá no puede cargarlos o jugar.