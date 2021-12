La adolescencia es una fase muy delicada de la vida y no todo el mundo es capaz de manejarla bien, especialmente los padres. Por ello, veamos cuáles son las cosas que no se deben hacer con un adolescente: la guía para no equivocarse.

Cosas que no se deben hacer con un adolescente: la guía para no equivocarse

Un adolescente atraviesa una etapa muy delicada de su vida en la que habrá muchos cambios. La adolescencia le llevará a la edad adulta, se formará en carácter, pero es difícil dejar de ser un niño y esto puede conllevar una serie de dificultades.

Los padres muchas veces no logran relacionarse de la mejor manera con sus hijos adolescentes y por eso acaban consultando a profesionales. Una buena manera de solucionar una problemática que por suerte es algo pasajero, aunque junto a la terapia que podemos seguir en manos de ese profesional, podemos también recurrir a algunas pautas como estas que ahora os enumeramos.

No controles pero tampoco dejes

En primer lugar, lo que los padres no deben hacer es tratar de no comprender la dificultad de la adolescencia y ejercer sobre el niño o una presión exagerada como si todavía estuviera en la infancia o una libertad absoluta cansado de sus caprichos y sus cambios. Demasiado control no es bueno, pero tampoco lo es el desinterés. Un padre tiene que tomar la distancia correcta .

Esto es algo muy difícil de poner en práctica para un padre de un adolescente. De hecho, él o ella, en esta fase, se verá impulsado a desprenderse de ellos, a vivir la sexualidad, a lanzarse a nuevas experiencias, a nuevas pruebas. Tendrá que tratar con muchas personas diferentes. Pero los padres no deben tener miedo de esto . Lo mejor que puede hacer en este caso es hablar con su hijo y construir una relación de confianza.

No evites los temas que te preocupan

Un error muy grave que cometen muchos padres es evitar hablar en casa sobre ciertos temas como sexo, drogas, alcohol, tabaquismo. Esto está mal. Necesitamos acabar con esta vergüenza y estos tabúes para poder ser un apoyo para su hijo, no un obstáculo. Pensar en cuando también los padres eran adolescentes podría ayudar. Esto no significa darle carta blanca, sino discutir juntos, encontrar puntos de encuentro e intercambiar opiniones.

No juzgues

El mundo adolescente es muy difícil y complicado, lleno de obstáculos. A veces puede suceder que un niño o una niña se sienta abrumado por todas las noticias de esa edad y se retraiga en sí mismo. En este punto el papel de los padres es fundamental. No deben juzgar ni criticar si se pone de mal humor, si se encierra muchas horas en la habitación, si responde mal, si da un portazo. Los padres deben intentar entrar en su mundo con cautela y delicadeza, quizás mostrando interés en las pasiones de su hijo o hija. Respetando sus tiempos .

Observa desde la distancia

Observarlos desde la distancia puede ayudar mucho. Puede ser importante ver si hay algún gesto de preocupación, si el niño está enviando señales de sufrimiento y ayuda. Uno de ellos es, por ejemplo, la relación con la comida. Además, los padres deben aceptar la ayuda de profesionales si surge algún problema. Los adultos deben esforzarse por mantener un buen equilibrio entre presencia y ausencia, entre libertad y restricciones. Deben abrir sus mentes e ir lo más lejos posible para satisfacer las necesidades de su hijo que se está convirtiendo en un adulto como ellos.