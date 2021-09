A lo largo de nuestra vida muchas son las situaciones en las que tal vez necesitamos hacer dieta para perder esos kilos de más que nos sobran. Sin embargo existen momentos en los que no es nada aconsejable perder peso y uno de esos momentos es durante el embarazo ya que puede ser perjudicial si no se hace correctamente. Por ello en caso de querer adelgazar durante el embarazo queremos ofreceros algunas recomendaciones para no poner en peligro tu salud ni la de tu bebé. Vemos cómo conseguirlo pero también en qué casos es aconsejable perder peso a pesar del embarazo.

Perder peso durante el embarazo: Cómo conseguirlo y en qué casos es aconsejable

Como hemos avanzado, el embarazo no es un momento óptimo para embarcarse en una dieta de pérdida de peso, que acabará por someter el cuerpo a un estrés considerable. Por tanto, el médico debe tener en cuenta la necesidad o no de adelgazar durante el embarazo, dadas las condiciones generales de salud de la mujer, evaluando el equilibrio adecuado entre riesgos y beneficios. Por lo tanto, la decisión de perder peso no debe ser una elección independiente de la mujer, sino que debe acordarse cuidadosamente con el médico y el ginecólogo. Además, el equilibrio óptimo entre la pérdida de peso y el aumento de peso debido al crecimiento del feto debe controlarse cuidadosamente durante toda la gestación.

Debes tener en cuenta que, independientemente del problema de adelgazamiento, durante el embarazo sigue siendo bueno seguir una dieta controlada que garantice el bienestar de la mujer y del feto. Si a esto le suma la necesidad de adelgazar, la dieta debe ser cuidadosamente calibrada y adaptada a las condiciones iniciales de la mujer. Posteriormente, será posible realizar cambios para tener en cuenta los resultados obtenidos o cualquier nueva necesidad particular que pueda surgir a lo largo de la gestación.

Desde un punto de vista cuantitativo, la presencia del feto no conlleva un aumento excesivo de calorías (solo unas cincuenta al día en el primer semestre, hasta unas trescientas más al final del embarazo). No basta entonces con equilibrar correctamente la ingesta calórica: en el caso de que la dieta de la gestante sea necesariamente de tipo adelgazante, sigue siendo necesario que se aporten todos los micronutrientes y el porcentaje correcto de macronutrientes necesarios para el desarrollo del feto.

¿Qué dieta debe seguir una mujer embarazada?

En comparación con una dieta normal, la necesidad de proteínas aumenta durante el embarazo (de aproximadamente 1 ga 1,4-1,8 g por kg de peso). Además, las proteínas deben ser de alta calidad biológica para garantizar que el feto tenga el sustrato que necesita para desarrollarse y crecer correctamente. Además, la necesidad de ácidos grasos esenciales debe aumentarse, así como el de hierro (hasta 30 mg por día, frente a solo 18 mg en ausencia de embarazo). También debe aumentarse la ingesta de calcio , fósforo y ácido fólico , y para algunos de ellos se suelen utilizar complementos alimenticios adecuados.

Dado que no satisfacer estas necesidades nutricionales aumentadas podría suponer riesgos para la salud del feto, a menos que tengas una excelente conciencia alimentaria , es esencial ponerse de acuerdo con el médico sobre la dieta correcta y evitar hacerlo por ti misma. También es importante no esperar, sino comenzar la dieta lo antes posible: algunos estudios han demostrado que perder peso entre la séptima y la vigésimo primera semana disminuye las posibilidades de un aumento de peso excesivo en el último trimestre.

Por otro lado, se recomienda encarecidamente favorecer los alimentos con características nutricionales cualitativas . De hecho, elegir grasas, verduras y frutas buenas, serán una apuesta ganadora ¡pero debes tener cuidado de no comer solo verduras o frutas! La ingestión de almidones y proteínas es particularmente importante durante el embarazo. Tampoco debes dejar de lado un alimento que no te resulte fácil prescindir en la mesa, como el pan.

Por otro lado, eliminar o reducir todo lo que sea demasiado graso y demasiado dulce., como todo en la comida rápida en general, es sin duda beneficioso. Estos alimentos no aportan nada de interés desde el punto de vista nutricional y son, por el contrario, muy perjudiciales para la salud. Por último, es recomendable beber mucha agua . Un dietista puede crear un programa personalizado para usted.

¿Qué riesgos existen si tengo sobrepeso o no en el embarazo?

Tenéis que saber que para algunas mujeres, el exceso de peso durante el embarazo puede tener consecuencias nocivas. De hecho, un exceso de peso puede provocar un parto prematuro, un parto por cesárea o incluso diabetes gestacional y apnea del sueño. Por ello es importante tener en cuenta el IMC y consultar a un médico cuando quieras perder peso durante el embarazo.

Para una mujer embarazada con un IMC normal, no es necesario perder peso. Además, una pérdida excesiva de peso para una persona de constitución normal podría ser perjudicial no solo para la salud de la mujer embarazada sino también para la del bebé.

¿Cómo evitar las deficiencias nutricionales?

El peligro de la pérdida de peso durante el embarazo se basa en las deficiencias nutricionales que puede generar para la embarazada y su bebé. Para evitarlo, no sigas una dieta estricta, sino opta por un reequilibrio alimentario. Más específicamente, la pérdida de peso se basa en reajustar tu dieta siguiendo las recomendaciones y coordinándolas con tus deseos. De hecho, es importante no abstenerse por completo de los tipos de alimentos de los que es difícil prescindir por el momento para que la rehabilitación sea gradual. De hecho, un cambio repentino de dieta puede generar deficiencias.

Además, parece importante tener en cuenta que las cantidades necesarias no son las mismas durante el embarazo. De hecho, deben ser más generosas para no caer en deficiencias nutricionales . Más específicamente, durante los primeros 6 meses de embarazo, una mujer embarazada debe consumir 2000 calorías por día en promedio. En cambio, en los últimos 3 meses se necesitan 2200 calorías diarias. Así, al consumir la cantidad necesaria de calorías cada día, a través de una dieta variada, se evitan las deficiencias nutricionales.

Elige un deporte adecuado durante su embarazo

La práctica de deporte durante el embarazo no está prohibida, todo lo contrario; a menos que el médico se oponga. De hecho, la práctica de una actividad física es muy recomendable para mantenerse en forma y adelgazar. Sigue siendo importante adaptar el deporte a tu situación y no optar por deportes demasiado bruscos. En particular, existen deportes específicos para mujeres embarazadas . Estas actividades físicas son suaves y de intensidad moderada.

Estos deportes incluyen, por ejemplo, caminar . Si te gusta especialmente el agua, la natación o los aeróbicos acuáticos pueden ser ideales. El yoga también es muy beneficioso, especialmente si se desea combinar actividad física y relajación. En cualquier caso, no hacer esfuerzos intensos e ir a tu propio ritmo es fundamental. Para perder peso durante el embarazo, busca el consejo de un entrenador deportivo o puedes inscribirte en clases deportivas para mujeres embarazadas en tu área.

¿Qué pautas seguir para no engordar en el embarazo?

Además de pensar en cómo adelgazar durante el embarazo, veamos cómo no engordar demasiado.