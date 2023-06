Cenar en familia: un hábito saludable que mejora nuestra vida, según Harvard

Cenar en familia es mucho más que compartir una comida. Es un momento de conexión, de comunicación, de aprendizaje y de disfrute. Sin embargo, en la actualidad, muchas familias tienen dificultades para reunirse alrededor de la mesa debido al ritmo acelerado de la vida moderna. ¿Qué podemos hacer para recuperar este hábito tan beneficioso para nuestra salud física y mental? ¿Qué ventajas tiene cenar en familia para los niños y los adultos? ¿Qué consejos nos da la ciencia para hacerlo más fácil y placentero? Descubramos de qué modo, cenar en familia mejora nuestra vida y la de nuestros hijos según ha publicado Harvard.

¿Qué beneficios tiene cenar en familia según Harvard?

Cenar en familia tiene numerosos beneficios para todos los miembros del hogar, especialmente para los niños. Así lo demuestran diversos estudios realizados por expertos de la Universidad de Harvard y otras instituciones prestigiosas.

En el caso concreto de Harvard, publicó un artículo en el que la profesora de Harvard Anne Fishel, autora del libro Home for Dinner: Mixing Food, Fun and Conversation for a Happier Family and Healthier Kids, explica los beneficios de cenar en familia para el desarrollo y el bienestar de los niños y los adultos. Según Fishel, cenar en familia mejora la alimentación, el rendimiento académico, la salud mental y las relaciones familiares. Además, en su entrevista también ofrece algunos consejos para hacer de la cena un momento agradable y significativo, y que veremos a continuación. Por último Fishel también habló de los desafíos que supuso cenar en familia en tiempos de pandemia y de cómo se puede aprovechar esta oportunidad para fortalecer el vínculo familiar y crear nuevos rituales.

Entre los beneficios más destacados según Harvard de cenar en familia, tenemos:

Mejora la salud física: cenar en familia se asocia con una alimentación más equilibrada y variada, con un menor consumo de alimentos procesados, azucarados o grasos, y con una mejor prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas.

Mejora la salud mental: cenar en familia favorece el bienestar emocional, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, y fortalece la autoestima y la confianza de los niños.

Mejora el rendimiento académico: cenar en familia estimula el desarrollo cognitivo, el lenguaje y la lectura de los niños, y se relaciona con un mayor éxito escolar y una menor tasa de abandono.

Mejora las relaciones familiares: cenar en familia fomenta el vínculo afectivo, la comunicación, el respeto y la cooperación entre los miembros del hogar, y previene los conflictos y las conductas problemáticas.

Mejora las habilidades sociales: cenar en familia enseña a los niños a compartir, a escuchar, a expresarse, a negociar y a resolver conflictos de forma pacífica, lo que les ayuda a relacionarse mejor con los demás.

Cómo fomentar la cena en familia

A partir de lo explicado por Fishel, podemos aplicar estas pautas que nos van a permitir establecer un buen hábito para cenar en familia.