¿Estás embarazada y tu vientre se siente duro como si fuera una piedra? ¿O sientes que tienes una pelota dura en tu regazo? Estas son sensaciones muy comunes durante el embarazo aunque existe un periodo en el que tal vez tener el vientre duro sea motivo de preocupación si bien puede ser sinónimo de que el parto está cerca. Os hablamos ahora de la barriga dura durante el embarazo: Causas y cuándo preocuparse.

Barriga dura durante el embarazo: Causas y cuándo preocuparse

En la vida de una mujer, el embarazo es ciertamente un momento de alegría. Sin embargo, esta felicidad también va acompañada de malestares: náuseas matutinas, aparición de venas rojas o azules en las piernas o también, la sensación de tener la barriga dura.

¿Barriga dura o barriga hinchada?

A medida que avanza el embarazo, el vientre de una mujer adquiere diferentes características físicas de un mes a otro. Las sensaciones que se tienen sobre el vientre en crecimiento también pueden ser diferentes de modo que antes de preocuparnos deberemos saber distinguir si nuestra barriga está realmente dura o en realidad está «solo» hinchada.

Durante las primeras semanas de embarazo , la barriga no sufre ningún cambio particular, por lo que es difícil durante este período sentir la sensación de tener una barriga dura. Vientre hinchado . Por otro lado, la sensación de tener la barriga hinchada es más común: dado que su cuerpo sufre cambios importantes, especialmente cambios hormonales, es perfectamente normal que durante las primeras semanas o primeros meses de embarazo la mujer pueda sentir su barriga hinchada.

¿Barriga dura o contracciones?

Si en cambio estamos en un estado avanzado del embarazo y notamos que la barriga se pone dura, la causa más probable es que se deba a las contracciones. Debes comprobar entonces si el endurecimiento suele durar unos segundos y luego la barriga se relaja por sí sola. Si es así es que estás teniendo tus primeras contracciones.

Estas contracciones, las famosas contracciones de Braxton Hicks, se manifiestan por contracciones uterinas irregulares que duran unos 30 segundos, una o dos veces por hora, o incluso más, ya veces varias veces al día. Sosteniendo tus manos en la parte inferior del abdomen, puede sentir que el útero se endurece, como un bulto. También puedes ver tu estómago retorciéndose a simple vista, a veces apuntando solo hacia un lado. Esto puede ir acompañado de opresión y presión en el abdomen que se endurece.

Estas contracciones suelen durar menos de un minuto, no aumentan en duración e intensidad y no se vuelven regulares. Esto las distingue de las contracciones «reales» o contracciones del trabajo de parto. Las Braxton Hicks (generalmente) no son (muy) dolorosas, o al menos son mucho menos dolorosos que las contracciones del trabajo de parto . La mayoría de las veces, sentirá una sensación incómoda, como si estuvieras «apretando» la vejiga o la parte inferior del abdomen, de alguna manera. Estas contracciones a menudo ocurren al anochecer y temprano en la mañana. También pueden desencadenarse por una vejiga llena, orgasmo, estreñimiento , tensión o presión.

¿Qué pasa si tengo contracciones de Braxton Hicks?

El vientre duro es inofensivo para ti y para tu bebé. Si esto te molesta, los siguientes consejos pueden ayudar:

¿Sientes contracciones todos los días? Si es así, trata de tomártelo con calma y relájate con regularidad.

El calor puede aliviar el dolor y la tensión en estómago. Toma un baño, una ducha caliente, o usa un cojín o una almohada con huesos de cereza que previamente habrás calentado.

Acuéstate, preferiblemente sobre tu lado izquierdo, esto asegura una buena circulación sanguínea. Estar sentado o de pie es a menudo desagradable.

¿Cuándo contactar a mi médico?

¿Cuándo contactar a mi médico?

Como se mencionó anteriormente, un estómago duro durante el embarazo no es algo de qué preocuparse, pero en algunos casos especiales esta reacción puede representar riesgos para ti y tu bebé.

Pero para salir de dudas será necesario acudir a un médico. Solo él puede hacer un diagnóstico eficaz para saber si esta molestia no afectará el curso normal de su embarazo. Por lo tanto, cuando el endurecimiento se acompaña de un flujo de sangre, fiebre, dolor, rigidez, micción frecuente o náuseas recurrentes, debes informar inmediatamente a tu médico.

Además, aunque no sientas ningún dolor pero los episodios de endurecimiento se produzcan varias veces al día más precisamente dos veces cada hora, es mejor ir a ver a tu ginecólogo.

Porque un estómago duro durante el embarazo puede ponerte en riesgo y provocar un parto prematuro si no se controla lo antes posible. Presta atención a los más mínimos detalles de todo lo que ocurre en tu cuerpo para detectar movimientos o reacciones que no son normales.

Además, entre la semana 24 o la semana 32, si tienes dolor de estómago durante el embarazo, no es una buena señal.

¿Cuáles son las otras causas de para una barriga dura?

Veamos cuáles pueden ser el resto de causas de esta afección.

Un vientre duro puede ser simplemente un trastorno relacionado con la actividad contráctil del útero. El bebé crece en el útero, que se encuentra en la cavidad pélvica entre la vejiga y el recto. Acompañando el crecimiento del bebé y el útero, la circunferencia de la cintura de la mujer comienza a expandirse. Por lo que la principal causa del vientre duro está relacionada con el hecho de que el útero comienza a ejercer presión sobre el abdomen tendiendo a expandirlo. La mayoría de las veces es un ligero hiper-tono constante, lo que significa que la mujer percibe una tensión fija cuando está parada demasiadas horas o cuando vive una situación estresante. El desarrollo del esqueleto fetal: Las mujeres embarazadas suelen experimentar un endurecimiento de su vientre durante el segundo trimestre del embarazo a medida que el esqueleto del feto se desarrolla y se expande. Si sientes un endurecimiento de solo una parte de la barriga, probablemente sea tu bebé apuntando con los pies o las manos, o estirándose: si intentas masajear suavemente la parte, todo volverá a la normalidad

: Otra causa del endurecimiento del abdomen puede ser la formación de estrías. Estas estrías se pueden prevenir masajeando suavemente el área con una crema tópica de vitamina A. Calambres:Los calambres también pueden endurecer tu barriga cuando estás embarazada. Esto ocurre cuando no descansas adecuadamente o realizas una actividad física demasiado intensa como levantar objetos muy pesados, limpiar en exceso, etc. En este caso, descansar lo suficiente puede ayudar a aliviar el estómago duro durante el embarazo. Lavarse con agua caliente también te hará mucho bien. Es una solución muy eficaz que promueve la relajación de sus músculos y nervios.

Algo que debes saber sobre la barriga dura en el embarazo

Durante el embarazo, la sensación de un vientre duro puede ser diferente en relación con las características físicas de cada mujer en particular.

Por lo general, las mujeres delgadas experimentan una sensación de endurecimiento en el estómago en los primeros días del embarazo, mientras que las mujeres con más peso experimentan un endurecimiento durante el tercer trimestre.

Si ocurre en la última semana de gestación, no es un problema de vientre duro, sino las mencionadas contracciones: si estas progresan con intervalos cada vez más cortos, hasta 10 o 5 minutos entre contracciones, es el caso. Lo que debes hacer entonces es acudir al hospital, ya que el trabajo de parto puede haber comenzado.

Solo un ginecólogo puede hacer un diagnóstico distintivo de las diferentes afecciones mediante un examen adecuado y una cervicometría ( medición de la longitud del cuello uterino) , o mediante una ecografía transvaginal para medir la longitud del cuello uterino, por lo que si sientes que tienes la barriga dura y te preocupas por ello no dudes en hacer una consulta. Saldrás de dudas al momento y el médico te podrá decir si tu embarazo va bien o quizás te aproximas ya al momento de dar a luz.