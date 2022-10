La llegada de un bebé no siempre es inmediata. A menudo lleva meses y meses de intentarlo antes de quedar embarazada, pero otras veces ante la impaciencia o las ganas por lograr concebir, las parejas se dejan llevar por algunas creencias falsas sobre cuál es la mejor manera de tener a un bebé pero que en realidad dificultarían la concentración. Conozcamos a continuación, 7 errores que deben evitar las parejas que buscan tener un bebé.

7 errores que deben evitar las parejas que buscan un bebé

Si tú y tu parejas queréis tener un bebé, es importante no perder la esperanza y guiaros por los consejos que os de el médico pero también evitar algunos errores que aunque no lo parezca suelen ser comunes:

Poco sexo garantiza el embarazo

Centrar las relaciones sexuales en los días de la ovulación no es la mejor estrategia para quedar embarazada. Una pareja que busca un bebé simplemente debe tratar de tener una vida sexual normal orientada principalmente al placer y la satisfacción personal. El sexo a la orden nunca es un buen sistema. También porque, largos periodos de abstinencia sexual, empobrecen la calidad del esperma en lugar de mejorarla.

Mucho sexo garantiza el embarazo

Por el contrario, participar en interminables maratones de sexo con el único propósito de quedar embarazada no es una buena manera de quedar embarazada. Se aplica la regla expuesta anteriormente: el sexo debe ser un placer para la pareja y no una misión. Como arriba, entonces, si la abstinencia sexual arruina la calidad del esperma, incluso las relaciones sexuales continuas sin interrupción no ayudan a mejorar los espermatozoides.

Si el embarazo no llega, el problema es de la mujer

La creencia de que las dificultades de la concepción están ligadas, sobre todo, a problemas femeninos es falsa además de sexista. Existe un 50% de posibilidades de que, por el contrario, la causa de la infertilidad sea masculina, sobre todo porque los hombres están menos acostumbrados a acudir al médico y realizar controles en su órgano reproductor. Después de un año de intentos, por lo tanto, es bueno que tanto el hombre como la mujer se sometan a un examen especializado que establezca claramente dónde está el problema.

Creer que la ovulación ocurre el día 14

Muchas mujeres están seguras de que la ovulación siempre ocurre solo el día 14 desde el primer día del ciclo. En realidad, este no es el caso. Cada ciclo, de hecho, es diferente y la ovulación, incluso en casos de máxima regularidad, puede ocurrir tarde o temprano de forma inesperada.

Tener relaciones el día de la ovulación

No es necesario concentrar las relaciones sexuales en el único día de la ovulación. Sabemos, en efecto, que si el óvulo sobrevive unas 24 horas desde el momento de su liberación, los espermatozoides tienen una vida más larga, generalmente 4/5 días después del coito. Esto significa que es posible quedar embarazada incluso si la relación sexual tuvo lugar en los días anteriores a la ovulación.

Utilizar lubricantes

Los lubricantes no favorecen el embarazo porque empobrecen la calidad del esperma, afectando su motilidad. Eventualmente, en lugar de usar lubricantes sintéticos, puede pensar en usar lubricantes naturales como el aceite de oliva.

Ir a un especialista después de unos meses

No necesitas entrar en pánico después de un par de meses de intentarlo. La concepción es un proceso largo y, a veces, lleva meses y meses quedar embarazada. Si es correcto, por tanto, realizar una revisión por parte de tu especialista (tanto para la mujer como para el hombre) antes de decidir tener un bebé, pero no hace falta que te apresures a acudir a un especialista en fertilidad por unos meses de intentos. Generalmente, se cree que una pareja puede tener problemas después de un año de intentos dirigidos fallidos.