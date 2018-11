Carla Goyanes descubre el sexo del bebé que espera

La lista de celebrities que están esperando un hijo en este momento es amplísima (Patricia Montero, Ana Boyer, Natalia Sánchez…) y a esa acaba de sumarse de forma reciente la bloguera Carla Goyanes Lapique, de 35 años de edad. Así ha dado a conocer de forma reciente que se encuentra embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con Jorge Benguría.

Ahora, además, la joven ha conseguido descubrir el sexo de ese bebé que espera. Sigue leyendo y tú también lo descubrirás.

La singular forma de Carla Goyanes de saber el sexo

Para Carla y para su marido la noticia de este tercer embarazo les ha llenado de alegría y también para sus dos hijos: Carlos, de 6 años, y Santi, de 4 años. Independientemente del sexo del bebé todos están encantados con la noticia, no obstante, se han alegrado mucho de descubrir ya ese “misterio”.

En concreto, la última en enterarse ha sido la propia mamá. En concreto, tanto su chico como sus pequeños, rodeados de numerosos amigos, decidieron organizarle una sorpresa a la bloguera para que pudiera saber ya si el bebé era niño o niña. Sorpresa que grabaron en vídeo y que la gestante no ha dudado en compartir a través de su perfil en la red social Instagram.

En esas imágenes se puede ver que Carla se encuentra de pie, frente a un baúl y con un antifaz para no ver lo que está sucediendo. Su marido y sus hijos son los que se encargan de, entre otras cosas, activar un dispositivo dentro del citado baúl para que salgan del mismo numerosos globos de color azul. De esta manera, la embarazada y el resto de asistentes a ese momento pudieron conocer que se encuentra esperando otro varón.

Emocionada es como se mostró la joven que no dudó en proceder a abrazar a sus pequeños, a su esposo e incluso al resto de amigas que habían decidido acompañarles en ese instante. Y todo mientras Santi no dejaba de repetir: “Lo he adivinado”.

Su marido fue el primero en conocerlo

Puede resultar curioso que Jorge conociera antes que Carla el sexo del bebé que esperan. No obstante, tiene una explicación y es que la joven se sometió a una prueba prenatal no invasiva que responde al nombre de test NACE. Esta permite detectar en el pequeño si tiene Síndrome de Down o si presenta otras anomalías como puede ser el síndrome de Edwards o el síndrome de Patau. Una prueba cuyos resultados fueron dados en primer lugar al padre y con esos el hecho de que el pequeño va a ser un niño.

Es más, el hecho de que solo se encuentre de doce semanas no hacía imaginar a la mamá que tan pronto iba a saber que un nuevo chico va a llegar a su hogar.

Numerosas felicitaciones

La publicación que ha realizado en Instagram en la que consigue saber el sexo del bebé ha conseguido más de 2.600 “me gusta” así como una larga lista de comentarios que básicamente se trata de felicitaciones. Ejemplos de esos son algunos como los siguientes:

“Bueno…pues a desempolvar todo lo de “nene”, menos gastos”.

“3 chicos, una cifra estupenda”.

“Una niña hubiera estado bien, pero seguro que sus hermanos están encantados de que sea otro chico. Felicidades!!! Y, por cierto, la sorpresa muy currada. Disfruta!”.

“Enhorabuena!!! Qué preciosa sorpresa! Yo también tengo tres príncipes. Es una gozada verlos juntos”.

“Wow!!! Enhorabuena!!! Te van a tener cuidadísima tus hombres!!! Qué chulada la sorpresa, yo no habría aguantado sabiendo que mi marido lo sabe!!!”.

Aún sin nombre

En alguna entrevista realizada estos días previos a descubrir el sexo de su bebé, Carla llegó a manifestar que tenía muy claro que si era una niña iba a llamarla Lola, como la abuela de su esposo. No obstante, también expuso que si se trataba de otro niño barajaba distintas opciones, ya que los nombres que más les gustaban se los habían “robado” algunos de sus amigos. Por ese motivo, habrá que esperar para ver si próximamente sorprende a todos sus seguidores dando a conocer el nombre que, al final, ella y su marido han decidido darle.