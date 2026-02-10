Éste es el hotel 5 estrellas de España donde se disputará por primera vez una carrera de obstáculos

Una carrera de obstáculos en un hotel 5 estrellas de España. Una jornada inédita que combina running con siete pruebas de fuerza y resistencia y que se disputa por primera vez en un resort de lujo de nuestro país. Ésta es la propuesta que Cap Vermell Grand Hotel, en Mallorca, brinda a los amantes del deporte el próximo 16 de abril.

La cita, organizada por el centro y club deportivo del hotel, Cap Vermell Country Club, convertirá este exclusivo establecimiento, ubicado al nordeste de la isla, en un circuito deportivo único, integrando arquitectura, naturaleza y experiencia wellness en un mismo evento.

Bajo el nombre Cap Vermell Challenge-Obstacle x Hybrid, la prueba aprovechará las singulares características del Country Club y del complejo hotelero, concebido como un pequeño pueblo de montaña mediterráneo con calles empedradas, plazas abiertas, desniveles naturales y amplios espacios exteriores.

Un escenario poco habitual que permitirá a los participantes recorrer el interior del hotel, atravesar sus jardines y conectar con el entorno del Cap Vermell Country Club, creando una experiencia deportiva diferencial, tanto para atletas como para aficionados.

La carrera arrancará a las 8.00 horas y combinará tramos de running con siete pruebas de fuerza y resistencia, diseñadas para poner a prueba la capacidad física de los participantes en un entorno natural y arquitectónico singular. Una vez finalizada la prueba, la experiencia continuará con una propuesta social y gastronómica así como la posibilidad de completar la jornada con estancia en Cap Vermell Grand Hotel en condiciones especiales.

La prueba deportiva se organiza en colaboración con Singular Fitness Centers y cuenta con HINC Hybrid International Neuro Clinic como partner estratégico en optimización del rendimiento, reforzando el posicionamiento del evento dentro del ámbito del deporte, la salud y el bienestar integral. Las inscripciones ya están abiertas y se gestionan a través de Elitechip, plataforma especializada en competiciones deportivas.

El CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir, ha explicado que esta iniciativa responde a una visión clara de futuro. «Queremos que Cap Vermell Group sea también un referente en turismo deportivo y wellness de calidad. Esta carrera es una forma de abrir el hotel a nuevas experiencias, atraer a un visitante activo y posicionarnos como un destino que ofrece mucho más que alojamiento. Apostamos por un lujo que se vive, que se mueve y que conecta con la salud, el deporte y el entorno».

Además del componente deportivo, la organización ha previsto condiciones especiales para los participantes, que podrán beneficiarse de descuentos exclusivos para alojarse en el hotel durante el fin de semana de la prueba, reforzando así la experiencia completa y fomentando estancias vinculadas al deporte y al bienestar.

Esta iniciativa se enmarca en una apuesta estratégica y sostenida de Cap Vermell Group por la salud emocional, mental y física, entendida como uno de los pilares del nuevo turismo de lujo. Desde hace años, el grupo trabaja un concepto de bienestar integral que va más allá del ocio tradicional y que se materializa en espacios y experiencias diseñadas para cuidar el cuerpo y la mente durante todo el año.

El Serenitas Spa es el centro de tratamientos del hotel, que cuenta con una de las pocas mesas de cuarzo terapéutico existentes en España, reconocida por sus múltiples propiedades energéticas y beneficios para el equilibrio corporal.

A esta propuesta se suma el Cap Vermell Country Club, un centro deportivo y social de primer nivel, abierto tanto a clientes del hotel como a público externo, equipado con piscina olímpica, zonas de entrenamiento funcional, fitness, tenis, pádel y un completo programa de actividades dirigidas orientadas al bienestar.

Además, el grupo ha impulsado encuentros y eventos de referencia en el ámbito del crecimiento personal, como la visita del líder espiritual Sadhguru, que ofreció una charla y sesión de yoga y meditación en Cap Vermell ante clientes y público general, reforzando así el posicionamiento del resort como un enclave donde lujo, salud y consciencia conviven de forma natural.