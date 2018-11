El yoga, el deporte que Meghan Markle practica para sobrellevar los síntomas del embarazo

Uno de los embarazos entre las celebrities que más interés está despertando en todo el mundo es el de Meghan Markle, la esposa del príncipe Harry de Inglaterra. En concreto, esta joven se encuentra esperando su primer hijo y eso hace que esté teniendo que hacerle frente a los consabidos síntomas del embarazo. Pero ha encontrado la “herramienta” perfecta para sobrellevar muchos de esos. ¿Cuál? El yoga.

Sigue leyendo y conocerás cómo ese deporte está ayudando sobremanera a la Duquesa de Sussex.

Meghan Markle y sus síntomas

Desde que se hiciera público que está esperando su primer hijo, son muchos los datos que se han publicado respecto a esa gestación. Y entre esos se ha dado a conocer que ahora está teniendo que hacerle frente a síntomas tales como dificultad para conciliar el sueño o incluso mucho cansancio.

El yoga, la herramienta que utiliza para hacerle frente

Durante su viaje oficial por Australia, Tonga y Fiji, la joven duquesa no dudó en compartir con otra futura madre cómo estaba llevando la gestación. Así, le dio a conocer no solo los citados síntomas sino también el instrumento que está utilizando para hacerles frente. En concreto, no dudó en manifestarle que está recurriendo a un deporte, al yoga.

Una disciplina esa con la que Meghan está muy familiarizada desde pequeña. Y es que hay que saber que la madre de ella es instructora de ese deporte, lo que ha llevado a que la ex actriz lo venga practicando desde hace muchos años. De ahí que siempre haya formado parte de su actividad física y que ahora esté más presente que nunca.

En concreto, reconoció a esa otra gestante que conoció durante el citado viaje que, en ocasiones, si se despierta de madrugada y no consigue dormir procede a levantarse de la cama para practicar yoga.

Beneficios del yoga para el embarazo

No solo Meghan Markle practica yoga ahora que está embarazada sino que son muchas las gestantes que también apuestan por esa disciplina. ¿Por qué? Porque la misma trae consigo una importante lista de ventajas, entre las que podemos destacar las siguientes:

Sin lugar a dudas, uno de los más importantes beneficios del yoga es que ayuda a las futuras mamás a fortalecer su suelo pélvico . Y esto es realmente importante no solo para afrontar el momento del parto sino también para recuperarse del alumbramiento. Exactamente podemos establecer que les ayudará a darle mayor flexibilidad a la musculatura de esa zona, lo que servirá para facilitar el paso del bebé por el llamado canal de parto.

. Y esto es realmente importante no solo para afrontar el momento del parto sino también para recuperarse del alumbramiento. Exactamente podemos establecer que les ayudará a darle mayor flexibilidad a la musculatura de esa zona, lo que servirá para facilitar el paso del bebé por el llamado canal de parto. Es muy relevante destacar el hecho de que mejora lo que es la circulación sanguínea .

. Por supuesto, le da mucha energía a la mujer que, como le sucede a la Duquesa de Sussex, puede sentirse especialmente cansada durante la gestación.

a la mujer que, como le sucede a la Duquesa de Sussex, puede sentirse especialmente cansada durante la gestación. Es ideal para acabar con problemas de espalda, ya que ayuda a estirar esa e incluso a corregir la postura corporal .

. También hay que subrayar que el yoga es estupendo para que la embarazada pueda mejorar su estado de ánimo .

. En esta lista de ventajas de la citada disciplina para quienes esperan un bebé no podemos pasar por alto tampoco que reduce los riesgos de sufrir estreñimiento.

Más datos de interés sobre el yoga en el embarazo

Además de todo lo indicado, no podemos pasar por alto otra serie de aspectos relevantes sobre la práctica del citado yoga durante la gestación como son estos: