Hoy estamos disfrutando ya del puente de Todos los Santos. Un puente que podemos aprovechar para pasarlo en grande con nuestros seres queridos y como también debes hacer en cualquier momento que tengas tiempo libre. Precisamente por ese motivo, si tú quieres disfrutar con tu pareja, hijos, padres o sobrinos, una buena alternativa es ver juntos una película. Para elegir la adecuada os puede interesar conocer cuáles son los estrenos de cine familiar para noviembre 2018.

¿Preparado para tomar nota?

“El ángel en el reloj”

El próximo 9 de noviembre es cuando llegará a la cartelera este largometraje de animación dirigido por Miguel Ángel Uriegas. Viene a contar la historia de una pequeña llamada Amelia que quiere detener el tiempo.

En ese proceso de intentar frenar el tiempo conocerá a Malachi, que es un ángel que vive dentro de su reloj de cucú. Ángel que la llevará a los Campos del Tiempo, donde la niña descubrirá no solo la importancia del “aquí” y del “ahora” sino también de todo el conjunto de cosas hermosas que tenemos en nuestra vida por las que merece la pena seguir adelante.

“Condorito. La película”

El 16 de noviembre será, por otro lado, cuando se produzca el estreno de este otro filme de dibujos animados. Eduardo Schuldt y Alex Orelle son los directores de este largometraje que toma como protagonista al pajarraco que le da título, a Condorito.

Ese es un peculiar pájaro, muy querido por todos, que se verá en la necesidad de emprender una intrépida aventura para poder rescatar a su desaparecida suegra que ha sido abducida por unos alienígenas. En esa misión contará con la ayuda de su sobrino, Coné.

Lo que Condorito no se puede imaginar es que mientras que está intentando rescatar a esa mujer, su novia (Yayita) va a ser pretendida de forma muy insistente por Pepe Cortisona.

“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”

Si tú o tus hijos sois fans incondicionales del universo Harry Potter, tenéis una cita obligada el próximo 16 de noviembre. Y es que será cuando se produzca el estreno esperado de la segunda parte de “Animales fantásticos”: “Los crímenes de Grindelwald”.

David Yates es el director de este largometraje, con guion de J.K. Rowling, en el que se cuenta que Grindelwald, después de ser capturado por Newt, consigue escapar y se encuentra reuniendo a seguidores para poder llevar a cabo el alzamiento de los magos.

En ese momento aparecerá en escena Albus Dumbledore, que estará dispuesto a unir fuerzas con Newt para poder frenar los planes de aquel. Y en esa lucha contará con la ayuda inestimable de otros personajes como Jacob, Tina y Queenie, que deberán enfrentarse a numerosas aventuras trepidantes.

“Superlópez”

Uno de los grandes estrenos de cine familiar para noviembre 2018 es el de “Superlópez”, la adaptación cinematográfica del mítico cómic del mismo título creado por el dibujante español Jan.

El día 23 del citado mes es cuando se prevé que llegue a la cartelera esta película que cuenta la historia de un pequeño que nace en el planeta Chitón con el nombre de Jo-Con-Él y que, siendo un bebé, llega a la Tierra después de haberse colado en un cohete. El niño es descubierto por la familia López que decide adoptarlo y que le da el nombre de Juan López.

Crece como un ser humano más, no obstante, conforme va creciendo va descubriendo que no es una persona cualquiera. Y es que tiene una serie de poderes que empieza a utilizar para luchar contra el mal, aunque no siempre con los mejores resultados pues, en muchas ocasiones, es bastante “metepatas”. Así, compagina su vida de superhéroe con otra tranquila como oficinista.

Javier Ruiz Caldera es el director de este largometraje, que tiene como protagonista a Dani Rovira. Junto a él el elenco lo forman otros actores de la talla de Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Pedro Casablanc, Gonzalo de Castro o Julián López.

“La increíble historia de la pera gigante”

Philip Einstein Lipski, Jorgen Lerdam y Amalie Naesby Fick son los directores de este largometraje de animación que se estrenará el día 23 de noviembre.

Cuenta la vida en el pueblo de Villasol, donde residen dos amigos: la gata Micho y el elefante Sebastián. Estos, como el resto de vecinos, se sentirán tristes cuando el querido alcalde desaparezca y su lugar sea ocupado por el perverso Chist. No obstante, algo sucederá, que hará que Micho y Sebastián descubran que el alcalde está vivo y necesita de su ayuda pues se encuentra atrapado en la Isla Misteriosa. Hasta allí viajarán, pero por el camino tendrán que enfrentarse a distintos y peligrosos retos.

“El Grinch”

Una nueva versión del personaje navideño “El Grinch” es la que se estrenará el próximo 30 de noviembre, bajo la dirección de Yarrow Cheney y Scott Mosier. En esta se contará cómo el singular personaje decide robar la Navidad y lo hará haciéndose pasar por Santa Claus. Sin embargo, se topará con una “enemiga” inesperada: una pequeña llamada Cindy-Lou.