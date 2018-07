Irene Montero da a luz a sus mellizos a los seis meses de gestación

El pasado mes de abril fue cuando los dirigentes de Podemos Irene Montero, de 29 años, y Pablo Iglesias, de 39 años, daban a conocer que iban a ser papás. En concreto, usaron las redes sociales para anunciar que esperaban mellizos. Mellizos que, al parecer, han venido a nacer esta mañana a los seis meses de gestación.

Nacimiento prematuro

Entre finales de septiembre y principios de octubre era cuando estaba previsto que vinieran al mundo los dos hijos de Montero e Iglesias. No obstante, esta mañana ha sido cuando han decidido nacer de forma prematura a los seis meses de gestación.

Así, según se ha dado a conocer desde fuentes cercanas a la pareja, ha sido a las nueve de esta misma mañana cuando se producía el nacimiento de los dos varones en un hospital público de la capital española.

El estado de Irene Montero y sus bebés

Por el momento, es muy poca la información que se ha dado al respecto. Lo que sí se ha podido saber es que la mamá, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, se encuentra bien. Mientras sus pequeños se hallan en observación, lo que es lógico teniendo en cuenta que han nacido de manera prematura.

Un nacimiento que está claro que ha sorprendido a sus padres que estos días seguían con su trabajo como es habitual. Así, por ejemplo, la última vez que se pudo ver públicamente a Montero fue ayer en la mencionada cámara durante la votación del Consejo de RTVE.

Los pequeños Leo y Manuel

Recientemente, era Pablo Iglesias era el que no dudaba en afirmar que ya tenían nombre para sus hijos. Así, expuso que llevarán Iglesias como primer apellido por un sorteo que realizaron y que los nombres habían sido elegidos por la madre, que era la que había ganado otro sorteo que decidieron hacer.

De esta la manera, hoy 3 de julio han venido al mundo Leo Iglesias Montero y Manuel Iglesias Montero. Dos pequeños que tienen dos nombres muy diferentes:

Leo es un nombre de origen latino y que significa “león”. Tiene la particularidad de que ahora se ha convertido en uno de los que marcan tendencia en nuestro país. Sí, está de moda durante todo este año 2018. Se determina que los hombres llamados así son protectores, íntegros y que le otorgan un gran valor a la familia. De la misma manera, se resaltan que tienen dotes de líder y que cuentan con un gran sentido de la justicia.

Manuel, por otro lado, es uno de los más tradicionales que existen en España desde hace décadas. Posee origen hebreo y puede traducirse como "el hombre que siempre está con Dios". Pertenece a varones sencillos, honrados, detallistas y que apuestan siempre por el diálogo ante cualquier controversia. Tienen cualidades artísticas y le dan mucho valor a la amistad.

La familia al completo

Con la llegada al mundo de sus mellizos, Pablo e Irene han conseguido no solo afianzar su relación sino formar la familia que deseaban. Tanto es así que no han dudado en comprarse una nueva casa para darles el hogar que necesitaban sus hijos. Hogar que durante estos meses no ha estado exento de polémica debido al coste e incluso a las características del mismo. Así son muchas las críticas que han recibido por parte de distintos dirigentes políticos a raíz de declaraciones anteriores de Pablo poniendo en tela de juicio a ciertos políticos que adquirían chalets o viviendas de señas de identidad similares a estas. En concreto, la vivienda es una casa unifamiliar de 600.000 euros ubicada en la sierra de Madrid, con 268 metros cuadrados y 2.000 metros cuadrados de parcela.

Independientemente de la polémica, es un hogar en el que Pablo e Irene esperan cuidar y educar de la mejor manera posible a sus pequeños. Estos ahora deberán permanecer bajo atenta supervisión médica, pero ojalá muy pronto puedan salir del hospital y estar ya en casa con sus padres.

