Rescatada una recién nacida que había sido arrojada a una alcantarilla

En más de una ocasión, nos hemos quedado perplejos ante los comportamientos y actitudes de ciertos padres. Así, nos sucedió ayer al descubrir que uno había encerrado a su hijo durante más de veinte años en una jaula. Y lo mismo nos ha ocurrido al saber que una madre ha arrojado a una alcantarilla a su recién nacida. Afortunadamente la pequeña ha podido ser rescatada antes de morir.

Sigue leyendo y conocerás todo al respecto.

¿Dónde ha sucedido?

En Sudáfrica es donde ha tenido lugar este caso que a todos nos ha puesto sencillamente “los pelos de punta”. Más en concreto podemos determinar que ha tenido como escenario Port Elizabeth.

Los protagonistas

Cuatro podemos determinar que son las figuras que se han convertido en noticia debido a este hecho que ha pasado a ser viral en todo el mundo:

La madre de la bebé , de la que no se conoce su identidad, que no ha dudado en abandonarla en una alcantarilla.

, de la que no se conoce su identidad, que no ha dudado en abandonarla en una alcantarilla. La recién nacida , que ha sido rescatada, afortunadamente antes de que pudiera llegar a morir.

, que ha sido rescatada, afortunadamente antes de que pudiera llegar a morir. Charmaine Keevy , la mujer de 63 años que oyó los llantos de la niña y dio la señal de alarma para poder rescatarla.

, la mujer de 63 años que y dio la señal de alarma para poder rescatarla. Cornie Viljoen, de 60 años, el hombre que no dudó en escuchar a la anterior y que procedió a sacar a la niña de donde se encontraba.

El origen de la historia

Hace unos días fue cuando todo sucedió. Charmaine se encontraba paseando junto a su perro por una ruta que no realiza habitualmente. De pronto el animal se acercó hasta una de las alcantarillas existentes y comenzó a ladrar sin parar. Eso hizo que la mujer se aproximara al lugar para ver lo que le había generado esa alteración. Y al hacerlo pudo oír que un bebé lloraba desde el interior del citado desagüe.

Como es lógico, la fémina no dudó en pedir ayuda a distintas personas que se encontraban por la zona. Sin embargo, parece que no le hicieron caso. Solo se detuvo a asistirla Cornie, un hombre que la escuchó atentamente y que pudo ver y oír a la pequeña.

La recién nacida es encontrada

De manera inmediata, el varón se aproximó hasta su coche y de allí sacó una barra de hierro para poder abrir la tapa de la alcantarilla. Con mucho esfuerzo lo consiguieron, pero ahora quedaba rescatar a la recién nacida.

Unos 2 metros de profundidad tuvo que recorrer el hombre para llegar hasta donde estaba la niña, que estaba desnuda y llena de lodo. Y no fue fácil porque, entre otras cosas, la zona estaba llena de hormigas rojas que no dejaban de picarle las piernas y además el espacio era muy estrecho.

Una fotografía del lugar de los hechos fue la que tomó Cornie para luego pasársela a la policía, porque era consciente de que se iba a abrir una investigación. Luego, de forma rauda, prestó atención a la bebé. La cogió con suavidad y la sacó de la alcantarilla.

¿Y ahora?

Charmaine tomó a la pequeña en los brazos, la protegió con su jersey y procedieron a llamar por teléfono a emergencias. Pronto se presentó la ambulancia y en ese momento los profesionales médicos percibieron que la recién nacida, que aún tenía el cordón umbilical e incluso la vérnix por el cuerpo, la trasladaron al Hospital Dora Nginza. Aquí está siendo tratada de su hipotermia e incluso de sus problemas respiratorios. No obstante, parece que va mejorando pues ya es capaz de respirar por sí sola.

Por el momento, la investigación para aclarar lo sucedido se ha puesto en marcha. Las autoridades están intentando encontrar alguna pista o la existencia de algún testigo que pudiera ver la manera en la que se arrojaba a la recién nacida. No obstante, lo que sí se tiene claro es que la madre no pudo hacerlo sola. ¿Por qué? Porque una mujer que está débil porque acaba de dar a luz no tiene la fuerza necesaria para levantar esa tapa de alcantarilla. Buena muestra de eso es que para rescatar a la bebé lo hicieron dos personas y con ayuda de una barra de hierro.

Habrá que esperar para ver qué resultados dan las pesquisas. Lo importante por ahora es que la recién nacida evoluciona favorablemente.