Pilar Rubio asusta a Pablo Motos fingiendo estar de parto en ‘El Hormiguero’

Una de las celebrities de nuestro país que está embarazada y que se encuentra a punto de ser mamá es Pilar Rubio, que está esperando su tercer hijo el cual es fruto de su relación con el futbolista del Real Madrid Sergio Ramos. Una mujer esa que trabaja con sección propia en el programa “El Hormiguero”, de Antena 3, que presenta Pablo Motos.

Ayer Rubio tomaba la baja y quiso marcharse poniendo en tensión al conductor del espacio. Por eso, no dudó en fingir estar de parto, lo que hizo que el citado presentador se pusiera “blanco”.

En la última semana de embarazo es en la que se encuentra ahora la celebrity. Por eso, ayer no dudaba en acudir a “El hormiguero” acompañada de su ginecóloga. Un plató que quiso pisar por última vez antes de dar a luz y lo hizo llevando a cabo, como es habitual, su sección que giró en torno al mundo del bebé, concretamente al bebé reborn. Y es que su avanzado estado de gestación ya le impide someterse a las pruebas complicadas y de acción que le plantea Motos.

Después de acabar su intervención anunció su baja temporal en el espacio de Antena 3 y lo hizo realmente emocionada. Así, se despidió con las siguientes palabras, que dirigió de modo especial a su jefe: “Me voy a parir. Espero que todo salga bien. Te quiero dar las gracias a ti, Pablo, y a todo el equipo por lo bien que me tratáis siempre y por todo lo que me habéis apoyado tanto personal como profesionalmente…”.

Unas palabras a las que acompañaron lágrimas así como un fuerte abrazo y beso al presentador, ante la atenta mirada de los invitados de la noche. Estos no eran otros que los actores Dani Rovira, Silvia Abril y Belén Cuesta que acudían para hablar su trabajo doblando la película de dibujos animados “Peter Rabbit”.

En más de una ocasión, los seguidores de “El hormiguero” han podido ver que los retos que Motos planteaba a Rubio eran realmente difíciles y peligrosos. Y quizás por ese motivo la colaboradora quiso “vengarse” en esa ocasión.

¿Qué se le ocurrió hacer? Fingir durante unos segundos que se encontraba de parto. Así, tras acabar el largo abrazo con Motos, puso cara de dolor y se llevó las manos al vientre. Acto seguido comenzó a respirar agitadamente.

El presentador comenzó a preocuparse. Por eso, no dudó en agarrar del brazo a Pilar y a preguntarle “¿me estás hablando en serio?”. Eso sin pasar por alto que no dudó en llamar al médico y en volver a hacerle la anterior pregunta, al tiempo que su cara se iba “descomponiendo”. No obstante, finalmente, Rubio quiso evitar el sufrimiento de su jefe y le dijo que no, que era broma, lo que supuso un verdadero alivio para aquel.

El parto podría ser inminente

Como hemos mencionado, Pilar, quien se diera a conocer en programas como “Sé lo que hicistéis…” o “La ventana indiscreta”, está a punto de dar a luz. Es más, puede ser en unas horas porque, según dijo en “El hormiguero”, ya había dilatado 1 centímetro según le había indicado su ginecóloga.

Buena muestra de que el parto es inminente también lo es el hecho de que su chico, que está concentrado con la Selección Española, ha dejado un mensaje singular en las redes sociales. En concreto, Pilar aprovechó su perfil en Instagram para colgar una fotografía de Sergio con sus hijos con motivo del Día del Padre y este le ha respondido con un comentario que ha despertado las alarmas.

Exactamente Rubio le escribió “Feliz día del padre, mi vida. Veros juntos es la mayor de mis alegrías”. A lo que el defensa del Real Madrid respondió: “Juntos siempre, mi vida. Cuídate y llámame si hay novedades. Te quiero”.

Un comentario el del futbolista que hace pensar que ya ha comenzado la cuenta atrás para la llegada al mundo del tercer pequeño de la familia. Es un varón que tendrá como compañeros de juegos perfectos a sus dos hermanos mayores, Sergio Jr y Marco. Eso sí, por el momento no se conoce qué nombre han elegido sus papás para él.