Vox presenta una demanda en los tribunales para que se retire la bandera LGTBI del Parlament balear

Los servicios jurídicos de Vox han presentado una demanda ante los tribunales solicitando que se ordene la retirada de la bandera LGTBI de la fachada del Parlament balear como medida cautelarísima.

Según han informado fuentes del partido, la demanda se ha presentado este viernes por la mañana, después de que el Parlament haya colgado la bandera de una de sus ventanas de la fachada que da a la calle Conquistador.

La enseña, no obstante, se retirará por la noche tras la celebración hoy del Día Internacional del Orgullo, como se ha hecho otros años, según han indicado desde el Parlament.

La decisión de colgar la bandera viene refrendada por un acuerdo de la Mesa a instancias de Més per Mallorca, con los votos a favor de PSOE y PP y en contra del único miembro de Vox, el presidente Gabriel Le Senne.

Éste calificó de «traición» del PP su voto a favor de colgar la bandera, argumentando que tenían un acuerdo por el que sólo se exhibirían símbolos distintos de los oficiales por unanimidad.

En el escrito ante el Juzgado, Le Senne (que aparece como promotor de la demanda como diputado de Vox) recalca que la bandera arcoíris «no corresponde con las banderas institucionales que prevé la legislación»

En el escrito de Le Senne al juez expone que su grupo parlamentario presentó una petición de reconsideración a ese acuerdo argumentando que «no es compatible con la normativa que rige la colocación de banderas en edificios públicos» y que por tanto el acuerdo no debía ejecutarse.

«Para evitar que se realicen lecturas que pudieran malinterpretar este recurso con interpretaciones políticas», el escrito apela a artículos de la Constitución y la Ley que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas. El recurso habla del «uso de esta bandera para fines partidistas al querer identificarlo con posturas ideológicas».

«El hecho impugnado se aparta de la legalidad en cuanto a que en el imaginario del ciudadano se ha transmitido, (añadimos con todo nuestro respeto, de forma falaz) que con la pancarta, bandera o insignia del arco iris corresponde, en mor de una apropiación interesada, a la defensa realizada por algunos partidos políticos del que denominan colectivo LGTBI, como si otros partidos no realizaran defensa de las personas integrantes en el mismo», argumenta.

Por todo ello considera que mantener la bandera implica incurrir «en una clara ilegalidad». Para reforzar su recurso cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y de otros órganos judiciales de diversas regiones.

Mientras, la portavoz adjunta popular, Marga Durán, matizaba que el PP trató de incluir ese requisito a través de una enmienda a una proposición no de ley para colgar la bandera este año. En aquel debate finalmente no se incorporó la enmienda, de manera que el pleno aprobó colgar la bandera independientemente de que tuviera o no un consenso unánime.

El malestar de Vox por la exhibición de la bandera arcoíris también se ha extendido al Consell de Mallorca, donde sus colores pueden verse tanto en la fachada como en la escalinata principal, con una bandera alargada en cascada sobre los escalones.

El vicepresidente del Consell, Pedro Bestard, ha considerado una «provocación» del PP este gesto, reprochándole su «cobardía» y «deslealtad», protestando además porque asegura que sus socios no les han informado de la intención de lucir este símbolo.

Bestard ha afeado al presidente del PP, Llorenç Galmés, que haya «perdido la oportunidad» de traer al Consell la «neutralidad exigible en todas las instituciones» cediendo a «la presión ejercida por la izquierda y los complejos inherentes a su formación».

Para Bestard, «los elementos que generan crispación, división y que no son los oficiales no deben tener un sitio privilegiado en el Consell de Mallorca». «Queda clarísimo qué partido es el único que cumple con lo prometido: Vox. ¿Qué cambios aporta el PP? Ninguno», ha lanzado.

«Esta mañana he preguntado al presidente Galmés si no había una bandera más larga para adornar la escalinata, porque un poco más y llega hasta el Parlament. No me ha respondido», ha abundado el conseller de Vox.