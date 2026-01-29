Vox denuncia que cada día 300 baleares dejan de ser atendidos por su médico por culpa de la inmigración

Frente al plan de Pedro Sánchez y Podemos para regularizar al menos a medio millón de inmigrantes en España, éstos son los datos que ha aportado Vox en Baleares. «Han llegado 7.300 inmigrantes en patera en 2025 y el impacto de esto es que solamente en sanidad, cada día 300 pacientes mallorquines, menorquines, formenterenses o ibicencos dejan de ser atendidos porque los médicos tienen que atender a estas personas que no aportan nada al sistema sanitario», ha afirmado la portavoz del grupo parlamentario de Vox en Baleares, Manuela Cañadas.

Cañadas ha justificado su discurso en el detalle de que cada inmigrante ilegal que puede empadronarse en un municipio, automáticamente tiene acceso a una ayuda municipal, autonómica o nacional. «La solidaridad y la humanidad se tienen primero con los nuestros, con los de aquí y luego si sobra se puede ayudar a terceros países», ha expresado.

Y es que alrededor de 10.800 personas podrían, de momento, acogerse en Baleares al proceso de regularización extraordinaria aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Esta cifra, según ha explicado el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, son los expedientes que a día de hoy hay abiertos en Extranjería por razones de arraigo sociolaboral y que requieren dos años de permanencia. Al margen de estas personas se situarían quienes se acogen a la protección internacional.

Por otra parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha subrayado que su grupo comienza el año político con la mano tendida al PP y con la inmigración irregular, la vivienda y el tema lingüístico en la educación como prioridades.

«Mano tendida siempre, pero eso no quiere decir que hagamos de oposición, seguiremos siendo duros en los temas que consideramos que el PP no cumple», ha dicho Cañadas en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Portavoces del año.