El diputado de Vox por Baleares, Jorge Campos, formará parte de la comisión de investigación del Congreso sobre contratos de emergencia en pandemia, que fue impulsada por el PSOE tras estallar el llamado caso Koldo y que los socialistas aspiran a presidir. La comisión se constituirá el martes de la próxima semana, día 2 de abril. La dirección de Vox has nombrado como miembros de la comisión a Jorge Campos y al diputado de la formación por Valencia Carlos Flores.

Otros representantes de Baleares forman parte de la comisión de investigación también por el caso Koldo que ha creado el Senado. Como ya informó este medio los senadores por Baleares María Salom (PP) y José Hila (PSOE) formarán parte de la comisión de investigación. Tanto el PP como el PSOE y Vox han optado por dar protagonismo a Baleares, que es junto a Canarias la principal comunidad autónoma implicada en estos contratos de material sanitario con la empresa vinculada a la investigación del caso Koldo.

El PP ha elegido a un grupo de senadores combativos, entre los que destacan el ex coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, o el ex presidente extremeño, José Antonio Monago. De estos nombres, los populares aún tienen que decidir a su portavoz y al presidente de la Mesa que ordene estos trabajos.

Así consta en el listado de miembros de la comisión, al que ha tenido acceso Europa Press, que el PP ha hecho llegar a la Presidencia del Senado, en el que detalla el nombre de los 17 integrantes del PP que estarán presentes en esta investigación parlamentaria sobre el caso Koldo.

En concreto, el Pleno del Senado de hace unas semanas aprobó por unanimidad la creación de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo, impulsada por el PP, y tiene previsto constituirse después de Semana Santa.

Los integrantes del PP serán Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid; el ex coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo; Ana Beltrán, la número tres del PP durante la época de Pablo Casado; Luis Javier Santamaria, ex consejero de Fabra en la Comunidad de Valenciana; el expresidente extremeño, José Antonio Monago; el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la pandemia, Enrique Ruiz Escudero, y el senador del PP aragonés, Eloy Suárez.

También formarán parte de la comisión de investigación por parte del PP los parlamentarios canarios Sergio Ramos Acosta y la que fue líder del PP canario María Australia Navarro de Paz.

Por parte del PP completan la lista de integrantes el senador murciano Francisco Bernabé; el senador valenciano Gerardo Camps; la senadora aragonés Rocío Divar; el senador burgalés Salvador de Foronda; el senador conquense Alejo Joaquín Miranda de Larra; el senador segoviano Juan José Sanz Vitorio y la senadora andaluza Inmaculada Hernández.

De estos 17 nombres que ha facilitado el PP a la Presidencia del Senado, los de Alberto Núñez Feijóo tendrán que elegir a su portavoz y al presidente de la Mesa, aunque el secretario general del Grupo Popular, Javier Arenas, adelantó que sería una persona con experiencia.

En el caso del PSOE, su portavoz en la comisión de investigación sobre el caso Koldo será el número dos del Grupo y senador vasco, Alfonso Gil, mientras que el viceportavoz será el senador por Jaén José Latorre Ruiz.

Entre los vocales que ha elegido para formar parte de la investigación parlamentaria, destacan el ex alcalde de Palma José Hila, el exconsejero de Transición Ecológica en Canarias, José Antonio Valbuena, o el ex vicepresidente primero de Navarra, Javier Ramírez.

El resto de grupos parlamentarios también han elegido ya a sus portavoces en esta comisión de investigación. Sumar ha dado la portavocía al senador balear Juanjo Ferrer; Pedro Sanginés representará a Coalición Canaria; el portavoz de ERC será Joan Queralt, el de Bildu será Josu Estarrona, la del PNV va a ser Estefanía Beltrán, y el del Grupo Mixto será María Mar Caballero.