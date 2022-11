Vox Baleares ha calificado de «xenófoba y racista» así como contraria al derecho a la propiedad privada la moción presentada por Més per Mallorca y apoyada por el PSOE que ha sido aprobada este miércoles en el Senado por la que se abre la puerta a legislar la limitación de compra de vivienda en Baleares a los no residentes.

El líder de Vox Baleares y diputado portavoz de Vox en el Parlamento balear, Jorge Campos, cree que se trata de un «disparate jurídico»: «¿Qué parte de la libre circulación de personas en España y en Europa no entienden?». Así lo ha manifestado este fin de semana en un acto con afiliados de Calviá en el que se ha colgado el cartel de «aforo completo» con más 150 comensales reunidos en el restaurante del Polideportivo de Magaluf.

Esta semana el Senado ha aprobado la moción presentada por Vicenç Vidal, senador de Més per Mallorca, por la que se encarga al Gobierno de Pedro Sánchez que colabore en la búsqueda de alternativas viables para limitar la venta de vivienda a los no residentes. En la moción se reconocen los problemas específicos de las Islas en materia de vivienda, tanto por el hecho insular como por los problemas derivados del monocultivo turístico.

Jorge Campos ha manifestado que «es indignante que los mismos que son partidarios de la inmigración ilegal quieran restringir el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos. Según los separatistas

y socialistas un señor de Murcia, de Berlín, de Barcelona —de Barcelona tal vez, ya que la consideran de esos inexistentes Países Catalanes—, o de Varsovia no puede comprar una vivienda en Baleares porque no es residente, pero recibimos con los brazos abiertos a un argelino que entra

ilegalmente en las Islas. Casi 2.000 en lo que va de año, camino de romper todos los registros. El legal que paga impuestos no puede venir y el que llega en patera sí. Eso no es lógica, es autodestrucción».

El líder de Vox Baleares ha tildado de «terriblemente xenófoba y cargada de odio» la moción aprobada en el Senado: «Utilizan el eufemismo no residentes para referirse a todo el mundo. No sólo no quieren ciudadanos del resto de Europa, tampoco aceptan a los españoles, a sus compatriotas, a los que Més llama de forma despectiva colonos. Luego, a nadie extraña que Més per Mallorca se dedique a hacerse fotos con ese hombre de paz que es Arnaldo Otegui», ha concluido Campos.