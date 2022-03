Vladimir es un ucraniano residente en Palma que desde que estalló el conflicto se reúne casi cada día con decenas de compatriotas en la sede de la Iglesia Ucraniana de Mallorca, en la calle Bartomeu Xamena de la Playa de Palma, desde donde parten para Ucrania furgonetas cargadas con alimentos, mantas, medicinas y ropa para la población devastada por la guerra. Vladimir no esconde la realidad de la cruel invasión rusa de su país, donde «la situación es malísima».

«En primer lugar, muchísimas gracias a toda la población de Mallorca por la ayuda que nos está dando y el apoyo que tenemos», afirma. Al igual que todos los que padecen y sufren el martirio de los bombardeos rusos, Vladimir expresa su «deseo de que esto se acabe, porque la gente está sufriendo muchísimo y necesitamos el apoyo de todo el mundo. Ahora la guerra está en mi casa, pero después puede estar en todo el mundo».

«Si no nos protegemos, la cosa puede ser mucho más grave de lo que está pasando ahora. Muchas gracias a todos. Cada día la gente trabaja aquí y hace lo que puede», concluye.

Una de las acciones de apoyo al pueblo ucraniano la ha protagonizado hoy el Ayuntamiento de Palma, que ha expresado su rechazo a la invasión rusa con cinco minutos de silencio al igual que han hecho otros consistorios españoles a propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A su conclusión, el alcalde de Palma, José Hila, ha expresado su «rechazo a esta guerra que Putin ha decidido hacer y que lo único que aportará es dolor, muerte, miseria y más odio» y ha exigido «parar esta guerra y a estas personas que se convierten en dictadores para resolver las cosas de esta manera».

«Esto no es admisible en el siglo XXI y lo tenemos que decir bien alto», ha continuado el edil, añadiendo que, «aunque los minutos de silencio no solucionan el conflicto», sí demuestran el «compromiso de la gente de bien con el pueblo ucraniano». Preguntado por la posibilidad de que el Ayuntamiento de Palma colabore en la acogida de refugiados ucranianos que lleguen a Baleares, Hila ha señalado que por el momento «se está estudiando», aunque no va a ser algo «inminente».

«No es un tema por el que inmediatamente nos vayan a requerir, porque el Govern ya tiene asignado un número de plazas para acoger durante un tiempo a las personas que puedan llegar», ha indicado. Con todo, ha apuntado que «se están estudiando las posibilidades que se puedan dar en un futuro, en caso de que se desborden las plazas del Govern».