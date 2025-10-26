Virgili se metió al público en el bolsillo

Son Moix ya tiene un nuevo ídolo. El catalán Jan Virgili salió por la puerta grande en su debut como titular en el estadio de Son Moix. El internacional sub20 se metió a la grada en el bolsillo con un partidazo en el que ofreció lo mejor de su repertorio. Pudo marcar gol, pero lo evitó el meta del Levante, dio varias asistencias que no acabaron en la red de milagro, con Mateo Joseph como principal beneficiario, y volvió a protagonizar un slalom como el de Sevilla que levantó a todo el estadio.

Virgili trajo por la calle de la amargura a la defensa del Levante, que no supo como pararlo en ningún momento. Jugó 83 minutos y se situó en la banda izquierda durante casi todo el rato, aunque en la segunda parte Arrasate le cambió de costado en busca de un revulsivo, volviéndose a demostrar que es más efectivo por la izquierda que por la derecha.

El jugador catalán, pese a tener tan sólo 19 años, presenta un desparpajo impresionante. Encara sin problemas a todos los rivales que tiene delante y lo intenta una y otra vez no sólo en el uno contra uno, sino también con asistencias de muchísimo peligro. No cabe duda de que está respondiendo a todas las expectativas que despertó su fichaje y ya nadie puede discutir su condición de titular indiscutible en el Mallorca. Un verdadero fichaje estelar.