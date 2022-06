La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para esclarecer el accidente en el que ha muerto un joven italiano de 36 años atropellado por un coche patrulla. Según la versión oficial ofrecida por la concejal de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover, el vehículo policial sufrió el accidente cuando se dirigía a cubrir una urgencia. Ha añadido que se está investigando lo sucedido hablando con los testigos y visualizando las cámaras de seguridad que hay en la zona.

La comisaria Antònia Barceló ha destacado que todos los recursos se han activado «inmediatamente» tras el accidente, cuya investigación «ha de concluir necesariamente con la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de las circunstancias en las cuales se han producido».

Según la versión oficial, el accidente se ha producido cuando un vehículo policial que estaba de servicio y actuaba de urgencia en respuesta a una supuesta denuncia de malos tratos ha perdido el control, se ha subido a la acera del Paseo Sagrera y ha atropellado al joven que ha fallecido y a otros dos que permanecen ingresados en el hospital.

La víctima mortal y uno de los heridos trabajaban en un restaurante cercano al lugar del accidente y se encontraban en la acera del Paseo Sagrera tras acabar la jornada laboral. La tercera víctima, que permanece ingresada en el hospital, es una mujer amiga de uno de los jóvenes.

Adrover y Barceló han asegurado que el coche llevaba las señales luminosas en el momento del accidente, dado que se encontraba realizando un servicio de urgencia, pero no han podido confirmar que llevara las señales acústicas. «No he escuchado los audios de las cámaras, por lo que no tengo confirmación de los acústicos», ha indicado la regidora.

Hasta el momento se tiene constancia de que el accidente ha tenido lugar cuando el vehículo se dirigía con carácter de urgencia a un servicio utilizando señales luminosas. En el vehículo iba un policía veterano, quien conducía, y una agente en prácticas.

El coche circulaba por la calzada interior del Paseo Sagrera, cuando al llegar a la confluencia y se quería incorporar a la vía principal, por causas que aún se investigan, el conductor ha perdido el control del coche. Se tratará de esclarecer si los peatones estaban en la calzada o en la acera. Según algunos testigos se encontraban en la acera junto a un banco.

Según han detallado, el vehículo era nuevo y todo parece indicar que el suelo estaba mojado, aunque se desconoce si esta es la causa que ha hecho que el coche pierda el control.

Durante las declaraciones a los medios, Adrover y Barceló han trasladado el pésame en diversas ocasiones a los familiares y amigos de la persona fallecida, así como de los dos heridos. También han insistido en que se está realizando una investigación «rigurosa» para esclarecer todo lo sucedido, «como cualquier investigación de un accidente cuando hay víctimas mortales».

El alcalde de Palma, José Hila, ha acudido a primera hora de la mañana al cuartel de Sant Ferran para trasladar su apoyo e interesarse por lo sucedido.

Para la investigación se están preservando todas las pruebas de las cámaras de vigilancia de otras administraciones y establecimientos de la zona.

La regidora Adrover ha informado de que hasta el momento no ha sido posible contactar con los familiares de la persona fallecida, pero sí del lugar donde la víctima estaba trabajando antes del accidente.

Desde la Concejalía han visitado a una de las personas heridas, concretamente el joven de 25 años, que se encuentra consciente y «en estado de shock» en la UCI de la Clínica Juaneda. A lo largo del día también visitarán a la otra persona herida que se encuentra en el Hospital Universitario Son Espases.

Al parecer la persona fallecida y las dos heridas salían de trabajar en el momento del accidente, si bien este extremo no ha sido «confirmado al 100%». Con todo, una de las víctimas sí que ha comunicado que el fallecido era un compañero suyo.

Respecto a los agentes que iban en el coche, Adrover ha destacado que han podido hablar con la policía en prácticas, la cual «está muy afectada y consternada con lo sucedido, pero sigue trabajando». Sin embargo, no se han comunicado todavía con el oficial, un policía veterano con más de diez años de experiencia y quien conducía el coche.

«El policía sigue en activo, no existen motivos para que sea de otro modo por el momento. La investigación sigue su cauce y cuando esté concluida, en todo caso, ya se tomarán decisiones», ha expuesto la comisaria Barceló.

Desde el momento en que sucedieron los hechos, el psicólogo de la Policía Local de Palma ha estado en contacto constante con los dos agentes.

Luto en el restaurante

La empresa en la que trabajaba el fallecido y uno de los heridos tras ser atropellados por un coche de la Policía Local de Palma ha decretado dos días de luto. En un comunicado emitido este jueves a través de sus redes sociales el local ha manifestado su pésame a la familia y su apoyo al equipo.

«Tras el lamentable accidente ocurrido la pasada madrugada en Palma en el que ha fallecido uno de nuestros compañeros y otro se encuentra herido, desde el grupo queremos manifestar nuestro más sincero pésame a la familia y nuestro máximo apoyo al equipo ante este suceso», han escrito en la publicación.

«Nos sumamos al dolor que en estos momentos están pasando los más allegados, y desde la empresa hemos declarado dos días de duelo, por lo que nuestros restaurantes permanecerán cerrados», concluye el mensaje.