Las vecinas del abandonado barrio de Corea de Palma le han espetado al alcalde socialista de Palma, José Hila: «Se lo pasa todo por el forro». Así se ha manifestado Lucía Navarro, representante de la entidad vecinal de la zona, quien ha recriminado al primer edil en el pleno que está celebrando el Ayuntamiento este jueves su pasividad ante la espiral de degradación que padece este barrio del área de Ponent de Palma.

Navarro ha arrancado su intervención de forma contundente, lamentando que el gobierno de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos que preside Hila «se lo pasa todo por el forro y reír en el asiento en el que está, a usted le queda grade».

Tras preguntar por la ausencia en el pleno en ese momento del concejal de Podemos, Alberto Jarabo -«¿dónde está el camarada Jarabo, es que no le interesa este tema tampoco?»-, el alcalde Hila le ha interrumpido por primera vez para instarle a no dirigirse a los concejales del gobierno municipal, ya que «no pueden contestarle».

«Se está riendo de la gente, le he visto las risitas y hablando por lo bajini», le ha reprochado Navarro al primer edil, que ha continuado interrumpiendo el discurso contundente de la vecina del barrio de Corea de Palma y no ha parado hasta darle a Navarro el sermón sobre las formas en el pleno: «Yo presido el pleno y usted tiene que esperar a que yo le diga algo».

«Le estoy diciendo que no puede dirigirse a los concejales porque no pueden contestar y mi función es moderar para que el pleno funcione, usted viene al pleno, no se sabe las normas y yo se las explico con educación».

Antes de Lucía Navarro, otra vecina del barrio le había reprochado al alcalde que volvían de nuevo al pleno para «insistir en lo que a lo largo de estos ocho años no ha sido resuelto por este Consistorio, principalmente, en los parques de Can Simonet y calle Cotlliure, a 300 metros del centro de la ciudad».

Un punto de concentración conflictivo de máxima degradación donde se juntan a diario personas sin techo, que como la vecina ha relatado, «se dedican a beber, orinar, defecar, hacerse rayas de coca, mantener sexo delante de un parque infantil, no pudiendo decirles nada», dada la agresividad de los concentrados.

Ante esta lamentable situación y la pasividad de la Policía Local, un grupo de vecinas se ha concentrado y exhibido pancartas en el salón de plenos en protesta por la dejadez del gobierno municipal para dar una solución al incivismo creciente en la zona.