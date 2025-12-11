Usar bien la papelera: símbolo de civismo para una Palma más limpia

Mantener las calles de Palma limpias no depende únicamente de los servicios municipales, es una responsabilidad compartida. Por ello, el Ayuntamiento quiere trasladar a toda la ciudadanía la importancia de colaborar en la limpieza y el cuidado de Palma para ofrecer una imagen de la capital balear acorde a las expectativas de sus residentes y visitantes.

La Ordenanza Cívica establece con claridad las conductas no permitidas: verter en las vías y espacios públicos o privados de concurrencia pública cualquier tipo de basuras o residuos que ensucien la ciudad; depositar encima de las aceras o calzadas cualquier tipo de objetos o materiales que puedan obstaculizar o impedir la prestación normal del servicio de limpieza viaria o tirar hacia el exterior, sobre las vías y espacios libres públicos, residuos o escombros procedentes de la limpieza de viviendas, comercios, oficinas y otros locales o edificios.

Sin embargo, ¿quién no ha visto papeleras vacías rodeadas de desperdicios? Esta escena pone de manifiesto la necesidad de seguir fomentando hábitos responsables en el espacio público. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Palma y Emaya impulsan campañas de concienciación que apelan al compromiso de los ciudadanos, además de reforzar los servicios para mejorar la limpieza urbana.

Refuerzos en los servicios municipales

En los últimos años, Emaya ha intensificado todos los operativos en materia de Calidad Urbana, reforzando el número de operarios dedicados a la limpieza y recogida, así como las frecuencias de actuación. Asimismo, ha puesto en marcha el programa municipal Palma a punt, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y el mantenimiento en las distintas barriadas de la ciudad. A pesar de los avances, la implicación ciudadana sigue siendo el factor determinante.

El civismo no es sólo una cuestión de normas, sino de respeto mutuo y compromiso con el entorno que compartimos. Cada gesto cuenta: depositar los residuos dentro de la papelera o respetar los horarios de recogida son acciones que ayudan a construir una ciudad más limpia, segura y habitable.

Sanciones por incivismo

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, los inspectores de Emaya realizan controles diarios y, cuando es necesario, levantan actas que derivan a la Policía Local.

No hay que olvidar que las sanciones por incumplir la Ordenanza Cívica en materia de limpieza pueden ser significativas: para las de carácter leve la cuantía puede alcanzar los 750 euros; en el caso de las graves la horquilla va desde los 750 a los 1.500 euros, mientras que las muy graves pueden llegar hasta los 3.000 euros. Estas cifras buscan disuadir comportamientos que ensucian la ciudad y dificultan la labor de los servicios de limpieza.