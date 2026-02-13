Uno de los puertos naturales más exclusivos de Mallorca saca a concurso amarres y boyas de fondeo para ordenar y optimizar la explotación de este espacio portuario.

El Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears (PortsIB), ente público dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha acordado el inicio del procedimiento de licitación de la concesión administrativa para la realización de obras y la explotación de la instalación náutico-deportiva integrada por tres pantalanes y 121 puntos de fondeo en el Puerto de Andratx.

Se trata de uno de los puertos naturales más espectaculares de las Islas rodeado por bellas calas que ha pasado de ser un antiguo refugio de pescadores a convertirse en uno de los destinos turísticos más codiciados donde se mezclan pequeños barcos con auténticos yates de lujo.

En este caso, la instalación objeto de concesión está conformada por dos pantalanes flotantes con 114 amarres, un pantalán en el Moll Nou con 22 amarres, y un total de 121 boyas distribuidas entre la zona norte (57 unidades) y la zona sur (64 unidades), con capacidad para embarcaciones de entre 6 y 20 metros de eslora. Predominan los amarres de 8 metros de eslora con 66 unidades

El acuerdo permite poner en marcha un concurso público para seleccionar la oferta más ventajosa, garantizando la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades entre los operadores interesados. Esta tramitación se enmarca en lo establecido por la Ley 10/2005, de puertos de las Islas Baleares, que prevé el otorgamiento de concesión administrativa para el uso del dominio público portuario cuando implica explotación y ejecución de obras.

También el Ayuntamiento de Andratx ha informado hoy de la instalación de césped artificial en varias zonas verdes del municipio, especialmente en aquellos puntos donde el mantenimiento y el riego resultaban más difíciles.

La actuación ha abarcado una superficie aproximada de 4.279 metros cuadrados, repartidos en diferentes puntos del municipio, entre ellos varios tramos del paseo peatonal que une Andratx con el Port d’Andratx, además de zonas próximas a equipamientos municipales, cementerios y espacios verdes de Camp de Mar.