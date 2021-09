Fin a la ampliación de las terrazas de Palma sobre plazas de aparcamientos en la vía pública. Una medida vigente en la capital balear durante los meses más duros de las restricciones en la hostelería y que este jueves día 30 será ya historia. Coincidiendo con la ampliación del aforo interior de bares y restaurantes de hasta el 75% decretada por el Govern, el Ayuntamiento de Palma procede a la supresión de la ampliación, pese a que los restauradores habían solicitado su prórroga, al igual que el Ejecutivo autonómico liderado por la socialista Francina Armengol.

Y en el caso de Palma no será así ante la presión ejercida por los socios de gobierno (Més y Unidas Podemos) del alcalde Hila y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, muy beligerantes contra esta ampliación de la ocupación del espacio público.

En su comparecencia habitual ante los medios después de la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, el portavoz Alberto Jarabo (Unidas Podemos) descartó por completo esta posible prórroga.

«Las restricciones que tenía activas el Govern se han ido reduciendo y lo que hemos hecho ha sido sincronizar la retirada de estas terrazas en zonas de aparcamiento, con el incremento del aforo interior al 75% de los locales», afirmó en este sentido el edil podemita. «Hemos trabajado conjuntamente con el Govern para hacer coincidir estas dos decisiones», abundó Jarabo quitando hierro a las discrepancias con el Ejecutivo de Armengol.

En este sentido, el portavoz recordó que «los ciudadanos de Palma tienen más de mil terrazas habituales a su disposición, más las que mantendrá Autoridad Portuaria en uno de los carriles del Paseo Marítimo que no se empleará, después de la reforma de este espacio”.

Asimismo, precisó que «hay una cantidad de terrazas suficientes en Palma para aquellas personas que quieran pasar un tiempo socializando en estos espacios», remarcó.

Las patronales, en contra

Una decisión que, lógicamente, no es del agrado de las patronales del sector, ni de los sindicatos, que eran partidarios de su prórroga hasta que en el interior de los locales no se permita un aforo del 100%, cosa que por ahora no sucederá.

Y es que dentro de bares y restaurantes continuarán vigentes otras medidas complementarias como disponer de medidores de CO2, uso de mascarillas mientras no se consuma o mantener la distancia de seguridad de metro y medio, algo que limita el aforo de locales más reducidos y carentes de terraza exterior. Por ello, no son pocos los empresarios que mantienen a una parte de su personal en ERTE, alegando el hecho de que no han vuelto por completo a la normalidad vigente antes de la pandemia.

Lo que sí mantendrá el Consistorio palmesano vigente hasta final de año es la exoneración a los empresarios de la restauración del pago de la tasa de ocupación de la vía pública con mesas y sillas. La última prórroga de esta medida se realizó la semana pasada y difícilmente se prolongará más allá del mes de diciembre.