Unos sesenta ucranianos alojados en el Hotel Palma Bellver y que huyen de la guerra en su país han protestado este martes por el trato recibido durante los últimos días. Encabezados por la Asociación de Ucranianos de Mallorca, critican sobre todo la incertidumbre de no saber dónde irán una vez tengan que partir del hotel, que termina contrato el jueves con el Govern de las Islas.

Algunas de estas familias han asegurado a IB3 Noticias que la gota que ha colmado el vaso es que hoy han recibido un papel bajo la puerta en la que se les informaba que mañana deben estar preparados para ser trasladados y si aceptan esta situación o no. Aunque sabían que la estancia en el hotel covid era temporal, desconocen tanto su destino como qué sucede si no aceptan el traslado. “Pedimos organización, que se explique a la gente a dónde irá, por qué se les traslada. Nadie nos lo ha comentado. No sabemos dónde debemos ir”, denuncian.

El miedo se extiende a si serán trasladados con sus núcleos familiares o no, puesto que afirman que algunas personas han recibido el papel y otros miembros de las mismas familias no lo han recibido.

Los ucranianos apuntan directamente contra Cruz Roja y las administraciones por cómo se ha gestionado la situación y aseguran que reciben un trato “denigrante”. De hecho, aseguran que ha sido la Asociación de ucranianos que se ha tenido que hacer cargo de llegar allá donde la organización no puede llegar, pero que es Cruz Roja quien tiene más recursos para hacer frente a esta situación.

Por su parte, Cruz Roja asegura que desde el inicio del conflicto atienden a más de 550 refugiados en las Islas Baleares, las 24 horas, los 7 días de la semana y que hacen «todo lo posible» para atender sus necesidades. Entienden que todos ellos pasan por una situación emocional complicada y que no es fácil vivir lo que están viviendo.

Es este miércoles cuando comienza el traslado de una cincuentena de los refugiados, la mayoría de ellos hacia el Hospital de Sant Joan de Déu y una decena en el colegio de la Salle. Por su parte, el IMAS sigue buscando gente que quiera acoger a familias o ceder espacios para todos los refugiados que no tienen dónde alojarse.

Por otra parte, las familias han denunciado que los refugiados que fueron trasladados hacia un centro de acogida de emergencia de Andalucía no tienen las condiciones mínimas para hacer vida normal y piden volver a Mallorca, porque allí están peor. Por eso piden interlocutores con Cruz Roja y las administraciones para resolver estas situaciones.

En el caso de los niños, saben que en Baleares ya hay 88 niños y niñas escolarizados, pero las familias del hotel desconocían que hubiera esta posibilidad, ya que ellas quieren escolarizarles: “Nos dicen que no hay plazas ”, asegura uno de los afectados.