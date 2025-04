El TSJB rechaza el recurso de apelación del asesino de Sa Pobla y confirma la prisión permanente revisable

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado el recurso de apelación de la defensa de Ali Kouch, el asesino de su mujer embarazada y su hijo se siete años en Sa Pobla (Mallorca) en mayo de 2021, y confirma la condena a prisión permanente revisable, la primera que se dicta en la historia de Baleares.

La Sala de los Civil y Penal del TSJIB ha ratificado la condena dictada en febrero y ha rechazado el recurso de apelación del al defensa del asesino, que exigía un nuevo fallo que fijara el porcentaje de condena que debe cumplir antes de ser expulsado de España.

El abogado de Kouch, el letrado Miquel Àngel Ordinas, consideraba que la expulsión de España que determina el fallo debía acordarse cuando se cumplieran dos tercios del castigo o cuando se le concediera la libertad condicional, y no cuando el condenado acceda al tercer grado, como únicamente fija la sentencia recurrida. Cabe recordar que dicho recurso fue impugnado por el letrado de la familia de la víctima, Pablo Juanico.

La magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado impuso a Kouch 25 años de prisión por matar a su esposa embarazada; la prisión permanente revisable por asesinar a su hijo de siete años; y 6 meses de prisión por maltrato habitual, así como indemnizaciones económicas que rondan los 800.000 euros.

Según quedó recogido en la sentencia, «el acusado atacó a su hijo menor de 7 años aprovechándose no sólo del hecho de que el menor no iba a esperar un ataque de la persona que debe velar por él y protegerle, sino de la desproporción de fuerzas existente entre un menor de 7 años y un adulto joven y consumó su propósito con suma facilidad, le cogió del cuello y lo estranguló, no sin antes haber inmovilizado al menor utilizando los pies puesto que fueron halladas fibras de la camiseta del menor en las chanclas que portaba el acusado, conducta que se define por sí misma y resulta merecedora de un contundente reproche penal».

El asesino de Sa Pobla acabó primero con la vida de Warda, su mujer, estrangulándola después de haberle golpeado con un cincel, y después, siguiendo el mismo método, mató a su hijo de siete años.

Ali Kouch admitió en la primera sesión del juicio con jurado en la Audiencia Provincial que mató a su mujer y a su hijo en mayo de 2021 tras haber consumido «muchísimo» alcohol y cocaína, aunque sin especificar la cantidad.