Tres jóvenes detenidos tras una peligrosa huida con una furgoneta robada que terminó en accidente en Llucmajor

Tres jóvenes de entre 19 y 20 años han sido detenidos por la Guardia Civil de Llucmajor tras protagonizar un peligroso episodio que comenzó con el robo de una furgoneta y terminó con un accidente de tráfico con fuga para evitar ser identificados.

Los arrestados, un español y dos marroquíes, están acusados de robo de vehículo, sustracción de herramientas valoradas en unos 2.000 euros, omisión del deber de socorro y pertenencia a grupo criminal, según ha informado la Guardia Civil.

Los hechos se remontan a la noche del 8 de febrero, cuando los jóvenes circulaban presuntamente a bordo de una furgoneta robada que había sido sustraída semanas antes. En un momento del trayecto, y tras saltarse una señal de STOP, el vehículo terminó provocando un accidente de tráfico en Llucmajor que generó una situación de riesgo en la vía.

Lejos de permanecer en el lugar para atender a los posibles afectados o aclarar lo ocurrido, los ocupantes abandonaron la furgoneta siniestrada y huyeron a la carrera, tratando de desaparecer antes de la llegada de las autoridades. La escena llamó la atención de varios testigos que presenciaron lo ocurrido y que posteriormente aportarían información clave para la investigación.

Agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Llucmajor iniciaron entonces una investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables. Las primeras pistas surgieron gracias a los testimonios recogidos en la zona, que situaban a varios jóvenes merodeando por las inmediaciones antes del accidente.

Uno de los detalles más llamativos que relataron los testigos fue que los sospechosos se habían quedado sin combustible momentos antes del siniestro, lo que les obligó a desplazarse a pie hasta una estación de servicio cercana para conseguir gasolina. Según las declaraciones recabadas, los jóvenes habrían llenado una garrafa con combustible para poder continuar su marcha con la furgoneta.

Los investigadores revisaron las cámaras de videovigilancia de la gasolinera y comprobaron que en las grabaciones aparecían varios jóvenes repostando gasolina en una garrafa. Las características físicas y la vestimenta de los individuos coincidían con las descripciones facilitadas tanto por los testigos como por las personas implicadas en el accidente.

Con estos indicios, y tras un trabajo de identificación, los agentes lograron determinar quiénes eran los presuntos autores del robo de la furgoneta y del accidente con fuga. Una vez reunidas las pruebas necesarias, la Guardia Civil procedió a la detención de los tres jóvenes el pasado sábado, siendo posteriormente puestos a disposición judicial.

Durante las pesquisas también se confirmó que la furgoneta utilizada en el accidente había sido robada en enero en la localidad de Campos, en la isla de Mallorca. En su interior se encontraban herramientas profesionales valoradas en aproximadamente 2.000 euros, que también habrían sido sustraídas.

La investigación de la Guardia Civil continúa abierta, y los agentes no descartan que los detenidos puedan estar relacionados con otros robos o delitos cometidos en distintos municipios de Mallorca. Tampoco se descarta que en los próximos días puedan producirse nuevas detenciones si se confirma la participación de más personas en estos hechos.