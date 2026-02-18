A toda velocidad por Alcúdia: cazado un conductor que circulaba a 117 km/h en una vía de 50

La Policía Local de Alcúdia interceptó a finales del pasado mes de enero a un conductor temerario que circulaba a 117 kilómetros por hora en una vía urbana del municipio limitada a 50. El suceso ha vuelto a poner el foco en la importancia de respetar las normas de circulación dentro de los núcleos urbanos, donde la convivencia entre vehículos, peatones y otros usuarios de la vía exige extremar la precaución.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas de la noche durante un control rutinario de velocidad instalado en una de las principales arterias del municipio mallorquín.

En el transcurso del operativo, un radar detectó a un vehículo que circulaba a más del doble del límite permitido en ese tramo. Concretamente, el conductor superaba en 67 kilómetros por hora la velocidad máxima legal establecida, una infracción considerada de especial gravedad por el riesgo que implica para la seguridad vial.

Tras detectar la infracción, los agentes procedieron a interceptar el vehículo e identificar a su conductor. Como consecuencia, el implicado ha sido imputado por un presunto delito contra la seguridad vial.

Cabe mencionar que este tipo de conductas puede acarrear diversas consecuencias penales, entre ellas la retirada del permiso de conducir y la imposición de sanciones económicas, según contempla la normativa vigente.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía Local de Alcúdia ha recordado la importancia de respetar los límites de velocidad, especialmente en entornos urbanos, donde el margen de reacción ante cualquier imprevisto es menor y el riesgo para peatones y otros usuarios aumenta considerablemente.

Asimismo, el cuerpo policial ha informado de que este tipo de controles de velocidad seguirán intensificándose con el objetivo de prevenir accidentes, reforzar la seguridad en las calles del municipio y fomentar una conducción más responsable por parte de todos los conductores.