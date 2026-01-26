Un incendio calcina una furgoneta-taxi en una finca de Alcúdia

Susto en el municipio mallorquín de Alcúdia durante la tarde de este pasado domingo a causa de un incendio que calcinó por completo una furgoneta que prestaba servicio como taxi y que se encontraba estacionada en la cochera de una finca situada en el Camí dels Braçals, una vía tranquila y poco transitada del término municipal.

El suceso se produjo alrededor de las 17:00 horas, cuando el propietario de la vivienda se percató de que se había originado un incendio en la cochera de su casa. Al observar el humo y las llamas, dio aviso de inmediato a los Bomberos de Mallorca y a la Policía Local de Alcúdia.

Durante los primeros minutos, las llamas se propagaron con rapidez y alcanzaron la furgoneta-taxi, que acabó envuelta por completo y quedó totalmente calcinada antes de que pudiera hacerse nada por salvar el vehículo.

La intensidad del incendio generó preocupación, ya que en las inmediaciones del lugar se encontraban varios bidones de gasoil, lo que podría haber provocado consecuencias mucho más graves de haberse visto afectados por las llamas.

Los primeros en llegar fueron varias patrullas de la Policía Local de Alcudia, que comprobaron que no había nadie en peligro. Posteriormente, los efectivos de bomberos iniciaron las labores de extinción y lograron sofocar el fuego tras un intenso trabajo.

Gracias a su rápida intervención, el incendio no se propagó por los alrededores de la finca ni alcanzó otras dependencias de la vivienda o propiedades cercanas. Tampoco se registraron daños personales. La furgoneta quedó completamente destruida y la cochera sufrió daños visibles. Las causas del incendio no han trascendido y están siendo objeto de investigación.