El cierre de la emblemática discoteca Tito’s, cuyo edificio fue vendido para uso hotelero o residencial, marcó el fin de una época en el ocio nocturno de Mallorca. Una noticia que fue recibida con cierta tristeza, pues el adiós a la sala de fiestas parecía definitivo. Sin embargo, la marca tendrá una segunda vida con el nombre Tito’s Calvià Beach, una nueva localización, la planta baja de BCM, y una nueva imagen.

El germen de esta decisión se halla en la renovación de BCM, encabezada por su nuevo director, Jaime Lladó. Con el objetivo en mente de «llegar a un público diferente, de más calidad y, sobre todo, a los residentes», los propietarios han acometido una reforma integral. «Queremos enfocarnos en otro tipo de fiestas y en un target diferente. Hemos ampliado las zonas VIP y eliminado la barra libre. Nos hemos comprometido con la renovación del turismo en Magaluf», ha explicado.

La renovación se presentó en Fitur de la mano del Ayuntamiento de Calvià, aunque todavía quedaba la planta baja por reformar. El proyecto implicaba crear una nueva marca y pensar en un uso para la sala que hasta ese momento se había conocido como Millenium. «Me di cuenta de que ya teníamos una marca fuerte con muchos seguidores que no necesitaba presentación. Así, lo que estaba destinado a ser una sala secundaria, «una simple comparsa», se convirtió en el nuevo espacio para Tito’s.

«Entiendo la nostalgia y la tristeza que ha generado la venta de la discoteca, pero era un activo muy goloso para los compradores. Además, nos preocupaban los cambios que se quieren hacer en el Marítimo». Lladó se refiere a la reordenación del Paseo que quiere acometer el Ayuntamiento de Palma. El cierre de carriles, la peatonalización de casi toda la zona, la eliminación de 400 plazas de parking. «Es un panorama poco alentador para un negocio como el nuestro y la venta era lo más óptimo».

Tito’s Calvià Beach

Lladó ha destacado como uno de los puntos fuertes del nuevo espacio su aforo. Mientras que el viejo Tito’s sólo tenía cabida para 800 personas, el nuevo podrá acoger a 1.800. Aunque seguirá el camino de BCM en lo que se refiere a público residente y cliente distinto, «la discoteca mantendrá su filosofía de sala multiusos». «Igual que hacíamos en el Marítimo, organizaremos congresos, cenas con espectáculo, presentaciones de productos, fiestas con promotores y, por supuesto, ocio nocturno».

«Añadir Calvià Beach al nombre tiene por objetivo dirigirnos hacia una marca que también apoya la cadena hotelera Meliá. Queremos trabajar y apostar por calidad». En este sentido, la discoteca «será elegante, con caché y moderna, con un rollo muy Miami y noches de glamour». Además, Lladó ha destacado que contar con dos salas de renombre permitirá crear fiestas con dos modelos. En BCM podrán organizar un concierto de Carl Cox y al mismo tiempo, en Tito’s, otro de Juan Magán. «Incluso se podrán hacer fiestas en las que se junten las dos salas. A la gente le van a gustar mucho los nuevos cambios».

No obstante, el público todavía tendrá que esperar para conocer Tito’s Calvià Beach. Aunque el ocio nocturno puede volver a abrir desde este 8 de octubre con un 75% de aforo, la gente tiene que estar sentada y tampoco puede consumir en la barra. BCM tiene capacidad para 3.000 personas, pero sólo 300 pueden estar sentadas y sería en las zonas VIP. Por este motivo, no reabrirá el día 8. «No sería divertido para la gente ni rentable para nosotros. Además, no queremos hacer una puesta de largo para las dos salas que sepa a poco».

Lladó ha señalado que todavía no han decidido cuándo será la apertura. Van a esperar a que el 28 de octubre el Govern anuncie las nuevas restricciones. Si la incidencia continúa bajando y permiten que la gente pueda estar de pie si se pide el pasaporte covid abrirán a finales de año. «La segunda o tercera semana de noviembre y los fines de semana, para que los residentes conozcan la discoteca. Luego ya organizaríamos eventos para Navidad con fiestas en Nochebuena y Nochevieja».

En cuanto a las actuales restricciones, Lladó ha añadido que como miembro de la junta de la Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) se ha alegrado mucho. «Hemos sido los que hemos tenido cerrado durante más tiempo. Las pequeñas salas lo han pasado muy mal y muchos se han arruinado. Las nuevas restricciones han sido una alegría para todos, porque al menos los que peor estaban han podido abrir».