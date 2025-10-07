Tensión en Palma: la Policía Local frustra una pelea entre menores armados en el antiguo canódromo

Lo que parecía una simple concentración de jóvenes en el antiguo canódromo de Palma estuvo a punto de convertirse en una pelea con armas blancas. La rápida intervención de la Policía Local impidió un enfrentamiento concertado entre menores que, según los primeros indicios, habían acudido al lugar para resolver sus diferencias a golpes.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes, alrededor de las ocho, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de un numeroso grupo de adolescentes en actitud sospechosa. Agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) se desplazaron de inmediato al parque, donde identificaron a catorce menores congregados.

Durante el registro, los policías hallaron dos armas blancas —una navaja tipo mariposa y una multiusos— en poder de dos de los jóvenes. También se les confiscaron un pasamontañas y una braga de cuello, prendas que, según los agentes, podrían haberse utilizado para ocultar su identidad durante la pelea.

Las primeras pesquisas confirmaron que el encuentro no era casual: se trataba de una pelea concertada entre dos adolescentes que habían convocado a sus amigos como «público» o apoyo. La intervención policial fue determinante para neutralizar una situación de riesgo real, evitando que una disputa entre menores derivara en un episodio violento con consecuencias graves.

Fuentes policiales subrayan la creciente preocupación por el aumento de estas concentraciones juveniles organizadas a través de redes sociales, donde se citan para «ajustar cuentas» o grabar las peleas. «Estamos viendo una tendencia preocupante, donde los menores imitan conductas violentas que ven en internet», señalaron fuentes próximas al caso.

Los agentes levantaron actas por infracciones a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, y recordaron que, al tratarse de menores, las sanciones recaen sobre sus progenitores.

Mientras tanto, los vecinos de la zona piden mayor vigilancia en el antiguo canódromo, convertido en punto habitual de reunión juvenil. “No es la primera vez que pasa algo así. Queremos seguridad antes de que ocurra una desgracia”, denunciaba una residente.

Gracias a la intervención policial, el enfrentamiento se desactivó antes de que corriera la sangre. Pero el incidente deja al descubierto un fenómeno que preocupa: menores cada vez más armados, organizados y dispuestos a pelear por cualquier motivo.